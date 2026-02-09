'Junior High', Tillie Walden lleva al cómic la juventud de las cantantes Tegan y Sara Quin

Conocimos a Tillie Walden (1996) en 2018, cuanto presentó en España Piruetas (La Cúpula), una obra autobiográfica sobre su etapa como patinadora en la que narraba su adolescencia, el bullying que sufrió y su salida del armario. Una joya que con la que se convirtió en una de los ganadoras más jóvenes del Premio Eisner. Ocho años después, Tillie se ha consolidado como una de las autores más interesantes de la actualidad gracias a obras como ¿Me estás escuchando? (La Cúpula) (con la que volvió a ganar el Eisner a la mejor novela gráfica del año) o Sola en el espacio (La Cúpula), una recopilación de sus primeros trabajos breves. Gracias a eso fue fichada por una de las franquicias más exitosas del cómic actual, The Walking Dead, para la que realiza la serie Clementine.

Pero Tillie no se olvida de sus inicios ni de que es un icono queer. Y por eso se ha unido a dos exitosas cantantes, las hermanas Tegan y Sara Quin en el cómic Junior High (Maeva red), una historia autobiográfica enmarcada en el género coming on age, que narra el paso de la infancia a la juventud de ambas hermanas, su relación cambiante, sus experiencias al salir del armario y los primeros pasos en su trayectoria musical.

El dúo de indie-pop Tegan y Sara ha vendido más de un millón de discos y ha compartido escenario con artistas como Taylor Swift o Katy Perry. Cantaron "Everithing is awesome" en la película Lego, son productoras en la serie High School, basada en su biografía superventas, y en 2016 crearon la Tegan and Sara Foundation, que lucha por la salud, la justicia económica y la representación de las personas LGTBQ+.

Por cierto, que el elemento queer no fue lo único que animó a Tillie Walden a adaptar esta biografía de las hermanas Quin: "Sentí una conexión inmediata con el elemento queer y con el de ser gemelas. Las ideas que se me ocurrieron estaban muy ligadas ami experiencia como gemela. es una dinámica muy distinta a la de otros hermanos".

Página de 'Junior High' (Maeva)

Dos gemelas que empiezan en un nuevo colegio El cómic narra la historia de Tegan y Sara Quin, dos gemelas que crecieron en Calgary (Canadá) cuyos padres estaban divorciados, por lo que tenían dos casa distintas. Entre semana vivían con su madre y su padrastro, mientras que el fin de semana lo pasaban con su padre. Según ellas, tener dos casas les hacía "sentir un extra de amor. Aunque teníamos dos casas distintas, estar juntas nos hacía sentir que formábamos parte de un hogar". Pero todo cambió en 1º de la ESO, que es cuando comienza el cómic. Las gemelas cambiaron de instituto (en el que tenían que ir a clases separadas) y empezaron a "ser conscientes de los cambios en nuestro cuerpo y a ponernos nerviosas por lo que sentíamos por otras chicas". Eso hizo que ambas se sintieran más cerca que nunca pero que, a la vez, necesitasen aprender a ser personas individuales, cada una con sus propios sueños y talentos. Y eso es lo que cuenta el cómic, como esas gemelas que se adoran profundamente empiezan a distanciarse debido a que hacen amigos distintos y toman caminos diferentes para entender quienes son realmente. Todo cambiará cuando ambas encuentren su primera guitarra (algo que en la realidad pasaría un poco más tarde, a los 15 años). Eso les hará formar una banda (que se llamaba Plunk y no Glunk como en el cómic) "Fue la manera de volver a ser mejores amigas, así como de hablar de todos los sentimientos confusos de nuestro interior". Página de 'Junior High' (Maeva)

La autoaceptación y el crecimiento personal Cualquier joven lector (y los que hayamos sido jóvenes alguna vez) nos sentiremos identificados con estas dos jóvenes y las dificultades que se encuentran en su adolescencia a nivel emocional: la inseguridad, la necesidad de encajar, los primeros crushes (flechazos), la confusión, la amistad y la importancia de sentirse comprendido. además, el cómic también aborda el tema de la identidad queer de forma natural y positiva, mostrando el proceso de descubrir quién eres sin miedo y sin prejuicios. Algo, por desgracia, muy necesario en este mundo actual en el que ciertos grupos quieren acabar con las libertades de los que piensan o actúan de distinta forma a ellos. Sin olvidar la importancia de la música en la historia, ya que para estas dos gemelas no solo es su pasión sino también una forma de expresar sus emociones y de conectar con los demás. De hecho, las gemelas descubrieron unas cintas con cuarenta demos que hicieron en esa época y han vuelto a grabar algunas para el álbum "Hey, I'm just Just Like You", "sobre los sentimientos liosos, emocionantes y complicados de nuestra vida". Página de 'Junior High' (Maeva)