Cómic: 'Lluvia', de Joe Hill: el apocalipsis que cae del cielo en forma de clavos

Últimamente, las historias sobre el fin del mundo suelen centrarse en explosiones nucleares o zombis. Pero... ¿Y si llovieran clavos del cielo? Ese es el inquietante punto de partida de Lluvia, una novela corta de Joe Hill (Cuernos, NOS4A2) que formaba parte de la antología Strange Weather y que ahora llega al cómic de la mano de dos jóvenes y destacados autores: el escritor y guionista David M. Booher (Monsterverse Declassified) y la premiada dibujante Zoe Thorogood (Se está muy sola en el centro de la tierra, La inevitable ceguera de Billie Scott). Un inquietante cómic que fue nominado a tres premios Eisner en 2023: Mejor Adaptación de Otro Medio, Mejor Dibujante Multimedia y Mejor Portadista. Y que ahora llega a España: Lluvia (Planeta Cómic)

Una terrorífica historia que está de rabiosa actualidad y que se le ocurrió a Joe Hill en 2016, como nos cuenta en el prólogo del cómic: "Me reía en privado y despreciaba a los negacionistas del cambio climático, que han proliferado entre cierto grupo de votantes aficionados a las gorras rojas. En las últimas décadas los huracanes habían convertido Nueva Orleans y la península de Florida en piscinas a rebosar de caimanes y cadáveres. Los incendios forestales en la costa oeste habían transformado miles de kilómetros de bosques milenarios en ceniceros humeantes. Pero lo que aterrorizaba a cierto grupo de antiecologistas no era la idea de perderlo todo a causa de las inundaciones o los incendios, era la idea de tener que gastar un solo centavo en impuestos (...) Intentaba imaginarme lo mal que tendría que ir todo para que la gente se interesase por el tema. Pensé: joder, ¿y si empezasen a llover clavos? Quizá ese sería un cambio climático que la gente no podría pasar por alto"

Una idea que no era tan descabellada porque el escritor había leído "sobre tormentas de cristal de fulgurita en las nubes negras y tóxicas que se forman sobre los volcanes en erupción".

Páginas de 'Lluvia' (Planeta Cómic)

Una joven enfrentada al fin del mundo La historia comienza un caluroso día de agosto en Boulder, Colorado. El cielo está completamente despejado y casi todo el mundo está fuera de casa por el buen tiempo. Nuestra protagonista, la joven Honeysuckle Speck, vive uno de los días más felices de su vida porque su novia Yolanda se viene a vivir con ella. Pero su felicidad se tornará en tragedia cuando aparezcan unos nubarrones negros y descarguen un chaparrón de clavos: astillas de cristal brillante que atraviesan la piel de cualquiera que no se haya puesto a cubierto. Incluso los aviones caen del cielo convertidos en alfileteros y casi todas las comunicaciones se ven interrumpidas. Una tormenta que, rápidamente, se irá extendiendo por todo el país e incluso el mundo, en un apocalipsis contra el que la humanidad parece estar completamente indefensa. Página de 'Lluvia' (Planeta Cómic)

Un análisis del comportamiento humano A partir de ahí, la historia se convierte en un análisis del comportamiento humano que nos recuerda a al muchas historias de zombis. Ya que los gobiernos empiezan a echarse la culpa unos a otros del desastre y la gente solo se preocupa de sobrevivir, aunque para ello deba atacar o robar a sus amigos y vecinos. Honeysuckle iniciará un viaje que pondrá a prueba sus capacidades de supervivencia y en el que se encontrará con compañeros de aventura que representarán lo mejor y lo peor de los seres humanos. Destacando a esos peligrosos visionarios que usan la religión como excusa para cometer cualquier tropelía en los momentos más difíciles de la humanidad. Un viaje totalmente realista que huye de todos los artificios típicos de las películas del género apocalíptico de Hollywood y que, gracias a esa verosimilitud, es todavía más inquietante. Destacar los personajes protagonistas, sobre todo a Honeysuckle, que demostrará su fuerza interior cuando le toque enfrentarse a las peores amenazas. Como menciona Joe Hill en el prólogo: "Los guiones de David captan la esencia del personaje con pinceladas atrevidas y precisas (...) Son un examen fascinante del dolor y la resiliencia, personificados en el alma de una vaquera punk muy particular". Página de 'Lluvia' (Planeta Cómic)

Un dibujo irresistible Destacar el dibujo de la británica Zoe Thorogood, sin duda una de las artistas del momento, que, como comenta Joe Hill: "encuentra lo humano en cada imagen de película de terror, los últimos vestigios de calidez en un mundo asombrado por tormentas frías y letales". Gracias a los dibujos de Zoe (nominada a los Eisner a Mejor Artista Multimedia y Mejor Portadista), nos enamoramos de la calidez del personaje protagonista enfrentada a ese mundo apocalíptico. Un mundo que se dirige al caos y que solo es soportable gracias a ella. Me atrevería a decir que ahora mismo, tal y como está el mundo, nos harían falta muchas personas buenas y valientes como ella. También nos gustaría destacar el color de Chris Ryall, que, salvo en algún momento dramático, convierte a este cómic en algo luminoso y vibrante. Ayudándonos a mantener un poco de optimismo frente al fin del mundo. Y, por supuesto, la traducción de Diego de los Santos. Portada de 'Lluvia' (Planeta Cómic)