Un cómic para recordar a Marie Curie en el 'Día de la mujer en la ciencia'

Este 11 de febrero celebramos el ‘Día de la mujer en la ciencia’ y por eso queremos recomendaros una estupenda novela gráfica que recrea la vida de la que, posiblemente, sea la científica más importante de la historia: Marie Curie (Nórdica Cómic), de la autora Alice Milani.

Como resalta este cómic, Marie Curie (1867-1934), no solo fue una de las científicas más importantes de la historia, sino que, además, tuvo que luchar contra la incomprensión y el desprecio de la sociedad machista de la época, como mujer y como científica. Una lucha que, vista desde nuestros días sigue siendo un ejemplo de grandeza y determinación.

Y es que nadie ha conseguido lo que hizo Marie Curie: Fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel (junto a su esposo Pierre), pero también la primera persona en ganar dos y, además, en dos especialidades distintas (Física y Quimica). Sin olvidar que fue la primera mujer catedrática de la Sorbona y la primera extranjera en ser enterrada en el Panteón de los Hombres Ilustres de Francia.

Además, su descubrimiento del polonio y el radio (junto a su esposo), revolucionaron la ciencia de su época, facilitando grandes avances en la medicina, pero también hizo posible el desarrollo de la industria y las armas nucleares.

Marie pagó un alto precio por esa dedicación absoluta a la ciencia, ya que acabó muriendo a los 67 años a causa de una anemia causada por la exposición a la radiación a cuyo estudio dedicaría su carrera.

Un cómic apasionante El cómic narra la historia de Marie Curie de una forma apasionante, deteniéndose en los momentos clave de su vida y contando de una forma sencilla y asequible en qué consistieron sus grandes descubrimientos y cómo hizo avanzar la ciencia. Sin olvidar su lucha y sus sacrificios por la igualdad de oportunidades de las mujeres También es una estupenda recreación de una época turbulenta de la historia europea marcada por las guerras. Y tenemos que destacar el arte de Alice Milani, que convierte cada página en un festín visual. Podemos detenernos a disfrutar de las ilustraciones, pero mi consejo es que primero leáis la historia y luego os detengáis en las páginas que os llamen la atención, porque disfrutaréis mejor del arte de Alice.

Trabajó de institutriz para poder estudiar Como nos explica Alice Milani en el cómic, María Skodowka nació en 1867 en una Polonia ocupada por el Imperio Ruso. Era hija de un profesor de Física y Matemáticas y de una pianista que lo habían perdido todo por la ocupación. Y con solo diez años tuvo que afrontar la muerte de su hermana mayor y de su madre. Eso la obligó a trabajar un tiempo como institutriz, para poder pagarse los estudios. Gracias a esos ingresos, a los 24 años, logrará irse a París para estudiar dos carreras, Físicas y Matemáticas, a costa de grandes sacrificios. Incluso llegaba a desmayarse en clase. Con 27 años conocerá a Pierre Curie, se casan, y juntos inician la aventura científica que les llevará al descubrimiento del polonio y del radio y a la consecución del Premio Nobel de Física. Pero cuando ya han conseguido ser una pareja respetada, Pierre muere en un accidente. Eso obligará a Marie a redoblar sus esfuerzos para poder sacar adelante a sus dos hijas pequeñas. Su tesón dio como resultado que se convirtiese en la primera mujer catedrática de la Sorbona.