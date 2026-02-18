Cantabria terminó 2025 con el menor número de nacimientos desde que hay registros

Cantabria no consigue remontar el invierno demográfico que atraviesa desde hace ya más de una década. El año 2025 marcó un hito en este sentido: se registró el menor número de nacimientos en la comunidad autónoma de toda la serie histórica: 2.973. Solo en otra ocasión más –en 2023– vinieron al mundo menos de 3.000 bebés en Cantabria. A ese dato hay que sumarle otro más: los fallecimientos continuaron en ascenso –hasta los 6.177–, lo que arroja un saldo vegetativo de -3.204 personas. Por lo tanto, el motivo de que, a pesar de esta situación, la población de Cantabria crezca y ya roce los 600.000 habitantes hay que buscarlo en la inmigración.

En Cantabria mueren el doble de personas de las que nacen

Cantabria fue una de las cinco comunidades autónomas que cerraron 2025 con un descenso en el número de nacimientos respecto al año anterior. La bajada fue del 1,3 % respecto a 2024, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Solo Baleares, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron caídas mayores que la de Cantabria. En el conjunto del país, los nacimientos crecieron un 1 %.

El grupo de edad mayoritario de las madres de los niños nacidos el año pasado en Cantabria fue el de los 30 a 34 años, con un total de 1.037 nacimientos y un aumento del 2,55 % respecto al año anterior. El mayor descenso se registró en el grupo de edad de 25 a 29 años, del 10,85 %, hasta los 388 nacimientos.

La estadística que ha publicado el INE corresponde a la estimación mensual de nacimientos y defunciones al cierre de 2025, por lo que el organismo público advierte de que los datos son provisionales y se podrían revisar en los próximos meses. En cualquier caso, las cifras son concluyentes: en Cantabria las muertes doblan a los nacimientos.