Conectan por videollamada a 17 mujeres centenarias a través de una aplicación española adaptada para mayores

Hay momentos en la vida que parecen detener el tiempo, y lo que ha sucedido hace unos días frente a las pantallas de 17 teléfonos móviles ha sido, sin duda, uno de ellos. No se trataba de una reunión cualquiera sino de un mosaico de historia viva, un mapa emocional de España trazado por las arrugas y las sonrisas de quienes lo han visto todo.

En total, 1.757 años de sabiduría se han dado la mano de forma virtual en la primera videoconferencia con personas de cien años o más. El encuentro digital organizado por la startup aragonesa, Maximiliana, ha reunido a 17 mujeres centenarias en representación de cada una de las comunidades autónomas del país.

La benjamina del grupo, Maria Paquita, tiene 100 años y se ha conectado desde Cataluña. La mayor ha sido sor Rosario, de Cantabria, que a sus 111 años es la tercera persona que más cumpleaños ha podido celebrar en nuestro país.

La vitalidad de Pepita y el "chotis" del alma Si ha habido alguien que ha roto el hielo desde el principio con una alegría contagiosa esta ha sido Pepita. La representante de la Comunidad de Madrid, con 105 años recién cumplidos —dice que nació un 23 de febrero de 1920—, también ha sido la primera en presentarse voluntaria para esta experiencia en la que también ha habido un homenaje con la presencia de sus familias para entregarles una placa conmemorativa. Pepita, centenaria de la Comunidad de Madrid, con su placa y su dispositivo móvil. ELISA AGUILANIEDO La vitalidad de Pepita ha sorprendido a los organizadores de la quedada. La madrileña ha recordado cómo le gustaba ir con sus amigas a los bailes: "¿Por qué no vamos al baile?", contaba divertida. Entre risas a explicado cómo bailaban el chotis "con toda la elegancia del mundo". Pepita se siente "muy bien y muy a gusto". Tanto que no ha podido evitar emocionarse al recibir su placa, un pequeño trozo de cristal como reconocimiento a la generosidad de toda una vida.

Amores que nacen en terrazas de baile La videollamada comunitaria también se ha convertido en un confesionario de historias de amor de las que ya no quedan. Carmen, desde La Rioja, ha recordado con una nitidez asombrosa el día que conoció a su marido. Carmen, representante de La Rioja, tras la primera videollamada entre centenarias. ELISA AGUILANIEDO Sucedió en la terraza de un baile, un lugar mágico donde sus miradas se cruzaron por primera vez. "Era muy buena persona", ha dicho con un hilo de voz lleno de cariño mientras no dejaba de repetir lo guapo que le pareció aquel día al salir a la terraza. Para Carmen, ese momento ha sido el inicio de la maravillosa familia que a día de hoy la rodea con el mismo amor que ella sembró. Antonia, desde Murcia, también ha compartido su tesoro más preciado: los recuerdos de su boda y, sobre todo, el nacimiento de sus dos hijos. "Tengo muchos recuerdos de ellos", ha explicado con sencillez, recordando que al final del camino, lo que realmente importa son los vínculos que tejemos con los nuestros. Antonia ha compartido, desde Murcia, los recuerdos de su boda y el nacimiento de sus hijos. ELISA AGUILANIEDO

El refugio del pueblo y el calor del hogar Pero no todos los recuerdos han sido de juventud. La felicidad también se encuentra en el presente y en los lugares donde hoy tienen su hogar. Paquita, representante de Castilla-La Mancha, ha hablado con un orgullo vibrante de su querido pueblo, Escamilla, en Guadalajara. Paquita ha hablado con orgullo vibrante de Escamilla, su pueblo de Guadalajara. ELISA AGUILANIEDO Para Paquita no hay mayor placer que volver a su tierra para juntarse con sus sobrinos, sus primos y toda la gente del pueblo. "La torre de mi pueblo es muy bonita", ha dicho con la nostalgia de quien lleva sus raíces tatuadas en el alma. Por su parte, Carolina, desde Aragón, ha dado toda una lección de gratitud y adaptación. Tras 22 años de un matrimonio muy feliz, lleva 16 viviendo en una residencia donde asegura que la tratan de maravilla. Carolina, desde Aragón, está encantada con el trato que recibe en la residencia. ELISA AGUILANIEDO "No puedo hablar mal de ninguna", ha dicho en referencia a las trabajadoras, demostrando que la felicidad también consiste en saber apreciar el cariño que recibimos cada día.

Sor Rosario, 111 años de serenidad La presencia de sor Rosario, desde Cantabria, ha marcado el encuentro. A sus 111 años, no solo ha sido la participante más veterana de la videollamada, sino que oficialmente es la tercera persona más mayor de España. Su reacción, cargada de una paz que solo otorgan más de once décadas de vida, ha sido uno de los momentos más conmovedores de la jornada. Sor Rosario, a sus 111 años, se ha conectado desde Cantabria. ELISA AGUILANIEDO Al igual que sus compañeros, sor Rosario ha recibido con emoción su placa conmemorativa, un símbolo que reconoce su siglo largo de historia. Se la han entregado sus familiares mientras el resto de participantes aplaudía al otro lado de sus pantallas. Su presencia ha recordado a todos que nunca es tarde para conectar y que la dignidad de los años es el tesoro más grande de nuestra sociedad.

Rompiendo la brecha digital con un clic Este milagro tecnológico ha sido posible gracias a Maximiliana, una startup aragonesa que ha nacido del amor de un nieto, Jorge Terreu, por su abuela Maximiliana. El dispositivo está diseñado para que personas como estas 17 mujeres que han protagonizado la primera videollamada entre centenarias puedan comunicarse sin complicaciones. La aplicación permite a sus familias gestionar todo de forma remota. La intención del joven empresario no era otra sino demostrar que "nunca es tarde para conectar" y que "la tecnología debe ser un puente, nunca una barrera", especialmente para quienes más necesitan sentir cerca a los suyos. El encuentro ha terminado de un modo emotivo con Jorge Terreu, fundador de Maximiliana, leyendo el poema "Manos con historia" de Gervasio Melgar. Un tributo a esas manos que han trabajado la tierra, acunado niños y construido el país que hoy disfrutamos.