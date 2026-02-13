El IPC se moderó al 2,5 % en enero en Cantabria pero es la segunda comunidad con mayor inflación

La tendencia hacia la moderación del IPC continuó en Cantabria en el inicio de 2026. El mes de enero cerró en la comunidad autónoma con un índice de precios de consumo en términos anuales del 2,5 %, cuatro décimas menos que en diciembre. Esto es, los precios se han encarecido en ese porcentaje en los últimos doce meses en Cantabria.

A este descenso del IPC ha contribuido la bajada de los precios en el primer mes del año. Si se hace la comparación respecto a diciembre de 2025, el coste de los bienes y servicios para los consumidores se redujo en tres décimas.

Vestido, calzado y transportes anotan bajadas en enero Si se analiza la variación de los precios por grupos de bienes y servicios, en enero lo que más bajó en Cantabria respecto a hace un año fue el vestido y el calzado, con más de un 5 %. Una caída que se agudizó el mes pasado, en el que los precios de estos bienes de primera necesidad se abarataron un 14 por ciento respecto a diciembre. Los alimentos básicos registraron pocos cambios pero se encarecieron por encima de la media nacional. También bajaron, aunque en menor proporción, los precios de los carburantes para vehículos de uso particular. En cuanto a la energía, su evolución favorable ayudó a la moderación del índice general de precios en enero en Cantabria.