Aznar amenaza con emprender medidas judiciales "por insinuaciones calumniosas" a quien le relacione con Epstein

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha amenazado este jueves al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y al resto del Gobierno de Pedro Sánchez con llevarlos ante los tribunales si le relacionan de algún modo con Jeffrey Epstein, financiero estadounidense que fue condenado en EE.UU. por explotación sexual de menores, solo por "dos apuntes postales".

Esta advertencia se ha materializado a través de uno de los editoriales del 'think tank' que preside, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). La organización ha dedicado una de sus páginas a censurar la política exterior de Albares. Y censuró que el ministro defendiera a José Luis Rodríguez Zapatero en la sesión de control al Gobierno relacionando a Aznar con Epstein.

"Lo de contestar a las preguntas de la oposición con un 'también Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer acusaciones' es elevar el pellizco de monja a categoría política", juzga FAES.

"No hay que andarse con perífrasis. Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho. Si eso lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos, además, la oportunidad de aprender mucho: por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España", añade el escrito en una clara advertencia a Albares, el Gobierno y los parlamentarios del PSOE.