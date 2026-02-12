Aznar amenaza con emprender medidas judiciales "por insinuaciones calumniosas" a quien le relacione con Epstein
- Es la primera vez que se pronuncia sobre su aparición en los archivos de Epstein desvelado por la justicia de EE.UU.
- En los papeles también están su esposa, Ana Botella, el hijo de ambos y su yerno
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha amenazado este jueves al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y al resto del Gobierno de Pedro Sánchez con llevarlos ante los tribunales si le relacionan de algún modo con Jeffrey Epstein, financiero estadounidense que fue condenado en EE.UU. por explotación sexual de menores, solo por "dos apuntes postales".
Esta advertencia se ha materializado a través de uno de los editoriales del 'think tank' que preside, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). La organización ha dedicado una de sus páginas a censurar la política exterior de Albares. Y censuró que el ministro defendiera a José Luis Rodríguez Zapatero en la sesión de control al Gobierno relacionando a Aznar con Epstein.
"Lo de contestar a las preguntas de la oposición con un 'también Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer acusaciones' es elevar el pellizco de monja a categoría política", juzga FAES.
"No hay que andarse con perífrasis. Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho. Si eso lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos, además, la oportunidad de aprender mucho: por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España", añade el escrito en una clara advertencia a Albares, el Gobierno y los parlamentarios del PSOE.
Primera vez que se pronuncia desde que apareció su nombre en los archivos
Esta es la primera vez que Aznar se pronuncia sobre su aparición en los archivos de Epstein desvelados por el Departamento de Justicia de EE.UU. En los papeles también están su esposa, Ana Botella, el hijo de ambos y su yerno.
En total, se publicaron más de tres millones de documentos relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein, entre los que aparecen los recibos de dos envíos de paquetes dirigidos al expresidente del Gobierno. El entorno de Aznar comentó a RTVE en ese momento que el expresidente no conocía "a ese señor" y tampoco sabían nada de las facturas publicadas.
El primer paquete, de unos 230 gramos, se mandó en septiembre de 2003, cuando Aznar aún era presidente, en una legislatura que estuvo marcada por la cercanía del Ejecutivo español con el Gobierno de Estados Unidos y la relación de Aznar con el presidente George W. Bush.
El coste ascendió a 32,62 dólares y se hizo a través del servicio de mensajería Fedex desde la sede de las oficinas de Epstein en Nueva York hasta el Palacio de la Moncloa en Madrid con el encabezado "Presidente y Ana Aznar".
En mayo de 2004 se realizó el segundo de los envíos, de unos 360 gramos, cuando Aznar ya no era presidente del Gobierno, a una dirección de la calle Juan Bravo de Madrid donde tiene su sede la Fundación FAES.
También aparece un documento en el que aparece un pago de Epstein a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003. La compañía Shoppers Travel Inc., receptora del pago, era utilizada habitualmente por Epstein para reservar vuelos comerciales para sus asociados y empleados.