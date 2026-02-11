La UE propone usar las redes 5G para detectar drones y contrarrestar las "crecientes amenazas"
- Bruselas considera que esta tecnología deben aprovecharse "urgentemente"
- Este "plan de acción" busca, entre otros aspectos, reforzar la preparación en materia de defensa
La Comisión Europea (CE) ha presentado este miércoles un Plan de Acción para contrarrestar las crecientes amenazas que plantean los drones a la seguridad, que, entre otros aspectos, busca aprovechar la tecnología y las redes 5G para detectar mejor esos aparatos, después de que los países comunitarios se hayan enfrentado en los últimos años a "retos crecientes" como los sobrevuelos hostiles, las violaciones del espacio aéreo, las perturbaciones de los aeropuertos y los riesgos para las infraestructuras críticas, fronteras exteriores y espacios públicos.
Este "ambicioso plan" pretende reforzar la cooperación y la solidaridad de la Unión Europea (UE), en respuesta a los llamamientos de los Estados miembros y del Parlamento Europeo en favor de un enfoque unido contra las amenazas que plantean los "drones malintencionados".
Se centra en la dimensión civil de la seguridad interior y contribuye al desarrollo de un "mercado europeo competitivo de drones", liberando el "potencial de innovación, crecimiento y creación de empleo en este importante sector". Asimismo, según ha informado la CE, está diseñado para apoyar a los países a través de acciones coordinadas que complementan las medidas nacionales y se centran en prioridades clave: mejorar la preparación, impulsar las capacidades de detección, coordinar las respuestas y reforzar la preparación de la UE en defensa.
"Hemos visto que cualquier cosa puede ser usada como un arma contra nosotros. Las capacidades de drones y antidrones son componentes centrales en la defensa de Europa y la seguridad de las infraestructuras críticas. Hoy, estamos dando un paso importante hacia la mejora de la seguridad y el desarrollo de estas capacidades junto con nuestros Estados miembros", ha expresado la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.
Y ha indicado que, en el contexto geopolítico actual, Europa "debe cultivar soluciones locales para mejorar su seguridad colectiva".
Aprovechar la tecnología 5G
Ante el panorama actual de amenazas, y "especialmente el creciente uso de enjambres de drones", Bruselas considera que las redes 5G deben "aprovecharse urgentemente" para la detección de de estos objetos, tanto conectados como no. Y para apoyar el despliegue rápido y la detección basada en pruebas en directo 5G, la Comisión pondrá en marcha una convocatoria de manifestaciones de interés para los Estados miembros y la industria.
Las redes 5G ofrecen un" seguimiento preciso y en tiempo real" de los objetos voladores, que es "esencial" para mantener los cielos seguros y proteger "la seguridad interna". "Detectar, rastrear e identificar drones maliciosos es crucial para contrarrestar las amenazas", remarca la Comisión.
El Plan de Acción, plasmado en un documento no legislativo, prevé medidas que apoyarán la aparición de sistemas únicos de visualización aérea, para identificar drones legítimos, y explorar con los Estados miembros la creación progresiva de una plataforma de incidentes con drones. La detección de drones maliciosos se basa en un enfoque de sensores múltiples, que mezcla tecnologías impulsadas por inteligencia artificial.
Aunque los Estados son los principales responsables de las medidas para enfrentar las amenazas de drones, la UE puede aportar "un claro valor añadido al apoyar estos esfuerzos en curso". Y este plan quiere complementar y apoyar a los países para impulsar la preparación militar de Europa a través de la innovación y la cooperación industrial, también en el ámbito de la garantía del suministro de materias primas fundamentales.
Cómo sigue el proceso
La CE iniciará ahora debates con los Estados sobre la base del principio de copropiedad. Y trabajará en colaboración con otros agentes, incluidos la industria y el Parlamento Europeo. La Comisión ha propuesto que los países miembros designen coordinadores nacionales de seguridad para drones, quienes "fomentarán y supervisarán" la aplicación nacional de estas acciones.
Entre las medidas propuestas, se lanzará además una convocatoria para que los países interesados unan fuerzas en la contratación pública y despliegue de sistemas contra drones. Y se apoyará el desarrollo de sistemas europeos soberanos de "mando y control" impulsados por la IA, así como se estudiará la creación de equipos de respuesta rápida a emergencias antidrones para aumentar la solidaridad entre los países.
Por otro lado, se propone organizar un ejercicio anual a gran escala de la UE contra los drones para "poner a prueba la cooperación transfronteriza y las sinergias civiles y militares". Y se seguirá proporcionando a Frontex, la agencia de vigilancia de fronteras y costas de la UE, los drones y la tecnología necesarios para su cometido.
El comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha considerado que "para lograr una verdadera preparación en materia de defensa, Europa debe ser capaz de proteger sus fronteras y sitios críticos con un escudo sofisticado y de múltiples capas que pueda detectar y neutralizar cualquier amenaza en tiempo real.
La CE prevé un paquete de medidas de seguridad para drones con el fin de renovar las normas vigentes sobre drones civiles y adaptarlas a las nuevas realidades en materia de seguridad. Incluirá medidas como el lanzamiento de una etiqueta de "dron de confianza de la UE" para identificar equipos seguros en el mercado. Asimismo, para salvaguardar las infraestructuras críticas, la Comisión proporcionará directrices claras para los operadores, pondrá en marcha un proyecto piloto para mejorar la vigilancia marítima y ayudará a los Estados miembros a defenderse contra las amenazas a gran altitud, como los globos meteorológicos lanzados desde fuera de la UE.
Se fomentaran además los vínculos más estrechos entre Gobiernos e industria a través de la Alianza de Drones con Ucrania. Y, al acelerar el desarrollo de tecnología de defensa "asequible y acelerar la producción en masa", este trabajo constituirá la base de la Iniciativa Europea de Defensa de Drones y la iniciativa Eastern Flank Watch.