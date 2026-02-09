Machado denuncia la detención del opositor Juan Pablo Guanipa horas después de ser excarcelado en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha denunciado este lunes que "hombres fuertemente armados" han detenido al dirigente antichavista Juan Pablo Guanipa, quien había salido de prisión horas antes. "Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", ha escrito Machado en su cuenta de X.

El hijo de Juan Pablo, Ramón Guanipa, ha confirmado que un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre. "Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos fe de vida inmediata y su liberación", ha escrito Ramón Guanipa en las redes sociales de su padre, informa Efe.

Según la familia, Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 hora local cuando "fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación". "Quienes lo acompañaban aseguran que los apuntaron a todos y montaron a Juan Pablo en un Toyota Corolla color plateado", han afirmado a través de las cuentas del político en redes.

El partido de Guanipa, Primero Justicia (PJ), ha responsabilizado de lo sucedido a la presidenta provisional, Delcy Rodríguez; al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.