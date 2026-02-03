Estas imágenes de la quema de una bandera de Estados Unidos en el Parlamento iraní no son actuales, son de 2018

Difunden en redes sociales un vídeo de parlamentarios iraníes quemando la bandera de Estados Unidos y las presentan como imágenes actuales en el contexto de la escalada de tensión entre ambos países. Es un bulo. Estas imágenes se registraron en 2018, cuando el presidente Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán.

"El Parlamento iraní quema una bandera estadounidense mientras corea ‘Muerte a Estados Unidos’", leemos en un mensaje en inglés compartido más de 3.000 veces en la red social X desde el 3 de febrero. La publicación adjunta un vídeo de 45 segundos de duración en el que podemos ver a varios parlamentarios quemando un impreso con la bandera de Estados Unidos, al grito de "Muerte a América". La grabación la difunden otras cuentas de la misma red social presentándola como una "noticia de última hora".