Estas imágenes de la quema de una bandera de Estados Unidos en el Parlamento iraní no son actuales, son de 2018
Difunden en redes sociales un vídeo de parlamentarios iraníes quemando la bandera de Estados Unidos y las presentan como imágenes actuales en el contexto de la escalada de tensión entre ambos países. Es un bulo. Estas imágenes se registraron en 2018, cuando el presidente Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán.
"El Parlamento iraní quema una bandera estadounidense mientras corea ‘Muerte a Estados Unidos’", leemos en un mensaje en inglés compartido más de 3.000 veces en la red social X desde el 3 de febrero. La publicación adjunta un vídeo de 45 segundos de duración en el que podemos ver a varios parlamentarios quemando un impreso con la bandera de Estados Unidos, al grito de "Muerte a América". La grabación la difunden otras cuentas de la misma red social presentándola como una "noticia de última hora".
El vídeo se grabó en 2018 tras la salida de EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán
Este vídeo no guarda relación con la situación de tensión actual entre EE.UU e Irán, se grabó en 2018. Mediante una búsqueda inversa de imagen, encontramos una versión más larga publicada el 9 de mayo de 2018 por Radio Free Europe. La marca de agua de este medio de radiodifusión también es visible en la grabación que difunden en X como actual. Medios internacionales como la BBC o Sky News también se hicieron eco de la misma secuencia, explicando que un grupo de miembros del parlamento iraní quemó una bandera estadounidense "tras la decisión del presidente Trump de retirarse del acuerdo nuclear con Irán" y que "también corearon ‘muerte a Estados Unidos’ y quemaron una copia simbólica del acuerdo nuclear". Un día antes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que su país abandonaba el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní firmado en 2015.
Este vídeo ya ha sido objeto de bulos
No es la primera vez que el vídeo de la quema de esta bandera se utiliza para desinformar. En junio de 2025 también se difundió en el contexto de la oleada de ataques de Israel a las infraestructuras nucleares iraníes. En VerificaRTVE aclaramos que las imágenes son de 2018 y que no guardaban relación con este episodio.
Este vídeo se difunde descontextualizado después del estallido de las protestas en Irán el 28 de diciembre, que se han expandido por todo el país y a las que el régimen ha respondido con una represión que deja más de 6.500 muertos, según la organización de derechos humanos HRANA. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con una intervención militar en el país y ha enviado barcos militares a la zona. El presidente iraní Masoud Pezeshkian ha anunciado conversaciones entre ambas delegaciones en Estambul.
En VerificaRTVE hemos desmontado anteriormente otros bulos y desinformación sobre el estallido de las protestas en Irán, incluyendo vídeos descontextualizados e imágenes creadas con IA. También te aclaramos que las imágenes de un portaaeronaves estadounidense cerca de Irán no son actuales, son de 2021.