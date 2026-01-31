Una marcha recorre el sur de Madrid de camino a la Cañada Real para denunciar los desalojos forzosos y los derribos

Vecinos de la Cañada Real en Madrid se han manifestado este sábado para denunciar el abandono de las autoridades y pedir el fin de las demoliciones y un hogar digno.

Desde Vallecas hasta el sector 6 de la Cañada Real, muchos asociaciones vecinales se han unido en una gran marcha bajo el lema de "Cañada se queda" para denunciar los desalojos forzosos y los derribos de algunas casas.

Han denunciado la falta de servicios básicos, ya que en algunos sectores llevan más de cinco años sin luz, en su sexto invierno sin electricidad, lo que afecta a unas 4.000 personas, la mitad menores de edad.

"Pedimos que cesen los derribos ilegales en la Cañada Real. Es una vergüenza que un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos (jefe del Servicio de Disciplina Urbanística), que ha sido inhabilitado en septiembre de 2025, siga firmando cartas de derribo y desalojo forzoso a nuestras vecinas sin alternativas", ha denunciado la presidenta de la Asociación Tabadol de Cañada Real, Houda Akrikez.

En las últimas semanas, 30 familias han recibido notificaciones de demolición y denuncian que el plan de realojo solo llega al 20% de ellas.

"Hay familias que no tienen alternativas. Llegan las cartas de desalojo sin ninguna alternativa y eso no es permisible en una ciudad como Madrid", ha dicho Akrikez.

La Cañada Real es una zona de asentamientos ilegales desde hace más de 60 años y sus vecinos dicen defender su derecho al territorio y a un hogar digno frente a la especulación. Son un ejemplo, insisten, de acoso inmobiliario.