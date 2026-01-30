La nieve obliga a cortar al tráfico la A-52 y la N-525 en el límite de la provincia de Zamora con la de Ourense

La nieve ha obligado a cortar al tráfico desde las 19.40 horas de este viernes la A-52 y la N-525, que transcurre paralela a esa autovía, en el límite de la provincia de Zamora con la de Ourense.

El corte al tráfico en ambos sentidos tanto de la autovía como de la carretera nacional afecta al tramo de la comarca de Sanabria y se ha producido para todo tipo de vehículos después de que a las 19.00 horas se cortase la autovía para el tráfico de camiones y estos fueran embolsados en Puebla de Sanabria, ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

La A-52 se encuentra cortada entre el kilómetro 79, en el municipio de Robleda-Cervantes, y el kilómetro 112, en el límite de la provincia e Zamora con el municipio ourensano de A Mezquita, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En el caso de la N-525, el corte al tráfico afecta desde las 20:30 al tramo entre el municipio zamorano de Cobreros y el de A Mezquita (Ourense), entre los kilómetros 91 y 115, según la DGT.