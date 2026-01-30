La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo, su socio y un abogado por el supuesto encargo de investigar a un empresario

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado de Policía Nacional, José Manuel Villarejo, a su socio, Rafael Redondo y al abogado Antonio Erico Chávarri, por el supuesto encargo que este último les realizó y que habría consistido en investigar a un empresario a cambio de más de 400.000 euros.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso RTVE, la Sala de lo Penal acuerda la absolución de Villarejo de los delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos particulares y de falsedad en documento mercantil.

Además, el fallo absuelve a Redondo de los delitos de cohecho pasivo y de falsedad en documento mercantil. Además, absuelve a Chávarri de los delitos de cohecho activo y de falsedad en documento mercantil.