El juez envía a prisión al detenido por matar a un niño de 13 años amigo de su hijo en Sueca, Valencia

El juez ha decretado este martes prisión provisional para el hombre detenido por la muerte de un niño de 13 años en una vivienda de la localidad valenciana de Sueca, como sospechoso de un delito de asesinato.

El Juez de la Plaza Número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca ha determinado que el autor confeso del crimen, de 48 años, permanezca en prisión provisional, comunicada y sin fianza, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, cuando la víctima y el hijo del detenido estaban en el domicilio jugando a videojuegos. La autopsia realizada al cuerpo de la víctima muestra que había recibido golpes y heridas de arma blanca.

Fue el propio sospechoso quien acudió ensangrentado el sábado por la tarde al cuartel de la Guardia Civil de Sueca para confesar el ataque. En esta primera declaración reconoció que había tenido problemas judiciales y con la custodia de su hijo, según fuentes próximas a la investigación citadas por la agencia EFE.

El Ayuntamiento de Sueca decretó dos días de luto oficial en señal de pésame por un crimen que ha sacudido a la localidad. De hecho, este lunes se han vivido momentos de tensión al paso del furgón que trasladaba al detenido a las puertas del juzgado.