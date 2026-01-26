César Val, experto en lujo: "El lujo es exclusivo, pero también es inclusivo"

Desde el inicio de los tiempos, al ser humano le ha gustado presumir de sus pertenencias, poseer algún objeto que lo diferencie y le haga sentirse especial dentro de su entorno. "Algo que pocas personas tengan en su poder, aunque sea dentro de nuestro círculo social y 'de saldo' en otro de poder adquisitivo superior", afirma César Val, autor del libro Secretos del lujo (Editorial Vanir).

Es lo que hemos venido a denominar lujo: "Aquello que se aleja de lo rutinario, de lo ordinario, de lo de lo mundano, de aquello que vivimos en cada día".

En Economía de bolsillo, Lourdes Castro explora el universo de este sector que mueve enormes cantidades dinero y que, en gran medida, no crece gracias a las grandes fortunas, sino al común de los mortales convertidos en 'excursionistas de lujo'. Es decir, personas que se permiten un capricho de vez en cuando: "Vamos, tocamos el lujo, nos damos el capricho y volvemos un poquito a la rutina", reflexiona Val.

Se trata de pequeños ahorradores que, como hormiguitas, van reservando una parte de sus ingresos para comprarse un bolso ocasionalmente, hacer un viaje al año o permitirse una buena cena al mes. Según este experto en el sector, "son los que han hecho crecer el lujo en los últimos 20 años".

El mercado del lujo accesible se abre paso a un público más amplio