Tillie Martinussen, política groenlandesa: "Si la alternativa es Trump, elegimos Dinamarca"

Tillie Martinussen, política groenlandesa, es miembro del Partido de la Cooperación que contribuyó a fundar, ex miembro del parlamento y defensora de la soberanía de su país. Tiene 45 años y vive en Nuuk, la capital. Allí ha hablado con TVE de la situación que vive Groenlandia desde que Donald Trump dijo que quería comprar la isla.

Sobre el presidente estadounidense, lo tiene muy claro: "es un mentiroso y lo sabe muy bien". Asegura que no necesita comprar Groenlandia o invadirla para garantizar su seguridad, porque ya hay tratados y acuerdos. "Decir de repente que quiere adquirir Groenlandia para asegurar el funcionamiento de su Cúpula Dorada es totalmente falso. Ya lo puede hacer sin tener que comprarnos, distanciarse de la OTAN y desmantelar todo por lo que hemos estado trabajando desde la II Guerra Mundial", explica.

Los groenlandeses tienen miedo En el Foro Económico de Davos, Trump descartó el uso de la fuerza, pero insiste en apoderarse de la isla mediante la negociación. "El Ejército danés, que también tiene soldados groenlandeses, ha sangrado, trabajado, sudado, llorado y sufrido, incluso muchos han muerto, junto a soldados estadounidenses en innumerables conflictos", recuerda Martinussen. "Que Donald Trump se dé la vuelta y deje todo eso atrás es desconcertante", cuenta. Trump ha asegurado que ha llegado a un acuerdo sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero solo ha trascendido que no se discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha dicho que la OTAN conoce la posición de Dinamarca y que pueden negociar la seguridad, las inversiones y la economía, pero no su soberanía. Trump anuncia un "marco de acuerdo" con la OTAN sobre Groenlandia tras descartar el uso de la fuerza para tomarla Aún así, los groenlandeses, unas 57.000 personas, tienen miedo. "Estamos tristes, estamos enfadados. Formamos parte de la OTAN, de todo lo que hemos hecho en el hemisferio occidental para que alguien como Hitler no pudiera volver a existir. Y Donald Trump viene y lo desmantela con Groenlandia, donde ya puede hacer prácticamente todo lo que quiere en materia de seguridad, solo tiene que notificárnoslo", lamenta Martinussen.

Groenlandia, tierra rica en minerales Aunque Trump asegura que necesitan Groenlandia por la seguridad, no por los minerales, la realidad es que la isla además de una posición estratégica, tiene mucha riqueza bajo su suelo. "Querían hacer tratados comerciales con Groenlandia, y por supuesto queremos asegurarnos de obtener acuerdos comerciales de los minerales y el petróleo. Pero los inversores estadounidenses ya entran y compran a todos los que tienen licencia. Creo que solo quiere asegurarse de no tener que pagar nada a los groenlandeses para poder obtener nuestro país gratis", analiza Martinussen.