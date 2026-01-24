Alfombra roja de los Feroz 2026: las mejores imágenes
- Las estrellas del audiovisual español desfilan en el Pazo da Cultura de Pontevedra
- Los domingos y Sirāt llegan a la gala como favoritas en la pata cinematográfica
RTVE.es
Pontevedra, por segundo año consecutivo, vuelve a ser escenario la gala de los Premios Feroz, la antesala de los Goya, la gran fiesta del cine y las series españolas en pack, y que reúne este sábado 24 de enero en el Pazo Da Cultura a los actores, actrices y creadores más importantes del momento.
Recordemos que estos galardones son entregados de manera anual por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España desde 2014 con el objetivo de destacar lo mejor de la producción audiovisual del año, tanto en cine como en televisión.
Y aquí va un repaso de las llegadas y posados de los protagonistas al acto: