Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Alfombra roja de los Feroz 2026: las mejores imágenes

  • Las estrellas del audiovisual español desfilan en el Pazo da Cultura de Pontevedra
  • Los domingos y Sirāt llegan a la gala como favoritas en la pata cinematográfica
El actor Javier Cámara posa a su llegada a la gala de entrega de los Premios Feroz 2026
El actor Javier Cámara posa a su llegada a la gala de entrega de los Premios Feroz 2026 EFE/Brais Lorenzo
RTVE.es

Pontevedra, por segundo año consecutivo, vuelve a ser escenario la gala de los Premios Feroz, la antesala de los Goya, la gran fiesta del cine y las series españolas en pack, y que reúne este sábado 24 de enero en el Pazo Da Cultura a los actores, actrices y creadores más importantes del momento.

Recordemos que estos galardones son entregados de manera anual por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España desde 2014 con el objetivo de destacar lo mejor de la producción audiovisual del año, tanto en cine como en televisión.

Y aquí va un repaso de las llegadas y posados de los protagonistas al acto:

La actriz Vicky Luengo

La actriz Vicky Luengo EP/Eduardo Parra

La periodista María Guerra

La periodista María Guerra EP/Eduardo Parra

El dúo musical Hidrogenesse

El dúo musical Hidrogenesse EFE/Brais Lorenzo

El actor Raúl Cimas

El actor Raúl Cimas EFE/Brais Lorenzo

Integrantes de la serie ´Yakarta´

Integrantes de la serie ´Yakarta´ EFE/Brais Lorenzo

La actriz Nora Navas

La actriz Nora Navas EP/Eduardo Parra

El actor Tamar Novas

El actor Tamar Novas Eduardo Parra EP/Eduardo Parra

La actriz Julia de Castro

La actriz Julia de Castro Eduardo Parra EP/Eduardo Parra

La actriz portuguesa María de Medeiros

La actriz portuguesa María de Medeiros EFE/Brais Lorenzo

El equipo del largometraje 'Maspalomas'

El equipo del largometraje 'Maspalomas' EFE/Brais Lorenzo

Petra Martínez, con cabello gris, sonríe a la cámara en una alfombra roja, luciendo un traje verde oscuro con una blusa brillante. El fondo muestra varios logos.

La actriz Petra Martínez, presentadora de la gala EP/Eduardo Parra

Oliver Laxe, director de 'Sirāt'

Oliver Laxe, director de 'Sirāt' Eduardo Parra EP/Eduardo Parra

La actriz y cantante, Samantha Hudson

La actriz y cantante, Samantha Hudson Eduardo Parra EP/Eduardo Parra

El equipo de la película ´Los Domingos´

El equipo de la película 'Los Domingos' EFE/Brais Lorenzo

La actriz Patricia López Arnaiz

La actriz Patricia López Arnaiz EFE/Brais Lorenzo

La actriz y directora Leticia Dolera

La actriz y directora Leticia Dolera Eduardo Parra EP/Eduardo Parra

El actor Álvaro Morte

El actor Álvaro Morte EFE/Brais Lorenzo

Es noticia: