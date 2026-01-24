Alfombra roja de los Feroz 2026: las mejores imágenes

Pontevedra, por segundo año consecutivo, vuelve a ser escenario la gala de los Premios Feroz, la antesala de los Goya, la gran fiesta del cine y las series españolas en pack, y que reúne este sábado 24 de enero en el Pazo Da Cultura a los actores, actrices y creadores más importantes del momento.

Recordemos que estos galardones son entregados de manera anual por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España desde 2014 con el objetivo de destacar lo mejor de la producción audiovisual del año, tanto en cine como en televisión.

Y aquí va un repaso de las llegadas y posados de los protagonistas al acto:

La actriz Vicky Luengo EP/Eduardo Parra

La periodista María Guerra EP/Eduardo Parra

El dúo musical Hidrogenesse EFE/Brais Lorenzo

El actor Raúl Cimas EFE/Brais Lorenzo

Integrantes de la serie ´Yakarta´ EFE/Brais Lorenzo

La actriz Nora Navas EP/Eduardo Parra

El actor Tamar Novas Eduardo Parra EP/Eduardo Parra

La actriz Julia de Castro Eduardo Parra EP/Eduardo Parra

La actriz portuguesa María de Medeiros EFE/Brais Lorenzo

El equipo del largometraje 'Maspalomas' EFE/Brais Lorenzo

La actriz Petra Martínez, presentadora de la gala EP/Eduardo Parra

Oliver Laxe, director de 'Sirāt' Eduardo Parra EP/Eduardo Parra

La actriz y cantante, Samantha Hudson Eduardo Parra EP/Eduardo Parra

El equipo de la película 'Los Domingos' EFE/Brais Lorenzo

La actriz Patricia López Arnaiz EFE/Brais Lorenzo

La actriz y directora Leticia Dolera Eduardo Parra EP/Eduardo Parra