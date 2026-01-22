Albares dice que España no estará en la presentación de la Junta de Paz de Trump y busca una "postura común" en la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado en una entrevista en La hora de la 1 que España no estará en la presentación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará este jueves de su Junta de Paz y que ha hablado con los socios europeos para tener una "postura común" en la Unión Europea. La decisión de sí España formará o no parte de ese proyecto, que algunos consideran que desplazaría a la ONU, ha dicho que lo anunciará en su momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Los anuncios que hay que hacer al respecto los hará el presidente del Gobierno. Yo he estado todos estos días hablando con nuestros socios de la Unión Europea para intentar tener una postura común al respecto y hoy (...) no voy a estar en esa reunión", ha dicho.

"Tenemos una postura clara que es intentar aunar una posición común europea, que se base en los principios de la Carta de Naciones Unidas, que respete el derecho internacional y que ayude siempre a conseguir esa paz justa y duradera en Gaza. Pero al respecto, permítame que no me extienda más porque será el presidente el que hará el anuncio que tenga que hacer llegado el momento", ha reiterado al ser repreguntado sobre la cuestión.

Groenlandia: "Es solo un anuncio" Con respecto a Groenlandia y sobre el anuncio Donald Trump de que ha llegado a un "marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia tras discutirlo este miércoles con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco del Foro Económico de Davos, en Suiza dice que ha intercambiado conversaciones con algunos colegas de otros países de la OTAN y "no hay todavía detalles, lo que hay es el anuncio que ha hecho (Trump)". En los últimos días, ha habido conversaciones entre los aliados de la OTAN y Albares ha dicho que España ha expresado públicamente su postura: "Si hay alguna necesidad de seguridad en el Ártico, si hay nuevas amenazas en el Ártico, es parte de la seguridad Euro Atlántica y los aliados de la OTAN estamos dispuestos a hablar entre nosotros", ha añadido. Sin embargo, ha dejado claro que lo que es innegociable para nuestro país "es el principio de igualdad soberana y de integridad territorial de los Estados". Albares ha insistido en que los groenlandeses ya han dejado claro que quieren seguir formando parte de Dinamarca y con ello de la Unión Europea y ha vuelto a expresar una vez más la "solidaridad de España y su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Dinamarca". Rutte ha declarado para AFP que "aún queda mucho trabajo por hacer" para alcanzar un acuerdo, aunque ha expresado que la reunión ha sido "muy positiva". El titular de Exteriores español ha asegurado que no quiere especular con respecto a las declaraciones del portavoz de la OTAN. "Espero a conocer los detalles, que es que sea la OTAN la que refuerce la seguridad Euro Atlántica también en el Ártico y que no es necesario, por tanto, que Estados Unidos reclame la soberanía de Groenlandia", ha dicho Albares durante la entrevista con TVE. Le ha restado importancia a la reunión bilateral entre Trump y Rutte. "No es nada extraño (...) el presidente Sánchez ha tenido encuentros con el secretario general de la OTAN y no informamos al resto de los aliados. Yo mismo he tenido encuentros con el secretario general de la OTAN en algunas ocasiones y no es necesario informar a los demás. Es normal que un aliado hable con el secretario general de la OTAN", ha concluido.