La defensa de Koldo García pide ante el Supremo su absolución al considerar que no hay delito

La defensa de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes con el anterior Gobierno del PSOE José Luis Ábalos, imputado en el caso que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas para la compra de material sanitario en la pandemia de COVID-19, ha pedido ante el Tribunal Supremo su absolución al considerar que no hay delito, en un escrito presentado este viernes.

En el documento, al que ha tenido acceso RTVE, también pide que declaren como testigos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y la expresidenta balear que en estos momentos preside el Congreso, Françina Armengol.

El Supremo abrió juicio oral contra Koldo García, Ábalos y el empresario Víctor de Aldama el pasado 11 de diciembre y decidió mantener en prisión provisional al exministro y a su exasesor.