La defensa de Koldo García pide ante el Supremo su absolución al considerar que no hay delito
- En el escrito también pide que declaren como testigos Marlaska, Illa, y Armengol
- Alega la "vulneración" del principio de tutela judicial efectiva y la "indefensión material" del investigado
La defensa de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes con el anterior Gobierno del PSOE José Luis Ábalos, imputado en el caso que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas para la compra de material sanitario en la pandemia de COVID-19, ha pedido ante el Tribunal Supremo su absolución al considerar que no hay delito, en un escrito presentado este viernes.
En el documento, al que ha tenido acceso RTVE, también pide que declaren como testigos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y la expresidenta balear que en estos momentos preside el Congreso, Françina Armengol.
El Supremo abrió juicio oral contra Koldo García, Ábalos y el empresario Víctor de Aldama el pasado 11 de diciembre y decidió mantener en prisión provisional al exministro y a su exasesor.
La defensa de Koldo alega la vulneración de la tutela judicial efectiva
Entre otros motivos para presentar este escrito, la defensa de Koldo García alega la "vulneración" del principio de tutela judicial efectiva y en consecuencia la "indefensión material" del investigado.
Señala que al no haber permitido la práctica de diligencias de investigación legalmente previstas, el órgano instructor incumple su deber de averiguar y "hacer constar la realidad de los hechos", como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y advierte de que la denegación de prueba, que considera injustificada, vulnera el procedimiento legalmente establecido, que tiene como fin la búsqueda de la verdad procesal con respeto a los derechos de las partes.
Considera que se ha producido una restricción del contenido de la instrucción al denegarse pruebas esenciales, que les ha privado de los elementos fácticos y técnicos necesarios para articular su estrategia, poder solicitar el sobreseimiento o preparar adecuadamente el debate probatorio en la causa.