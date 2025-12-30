Estados Unidos ataca una nueva embarcación en el Pacífico y mata a dos supuestos “narcoterroristas”

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) ha perpetrado este lunes un nuevo ataque contra una embarcación supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental que, según este mando, se ha cobrado la vida de dos personas. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido.

En un mensaje publicado a través de la red social X, el Comando Sur ha esgrimido que, según inteligencia, “el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha destruido 31 buques en 27 ataques llevados a cabo en aguas internacionales sin revelar la identidad de las personas que han muerto en los ataques ni la cantidad de narcóticos que transportaban.

En total, hasta el momento son 107 las personas que han fallecido en esta campaña militar emprendida por el gobierno de Trump en el Caribe y en el Pacífico.

Este nuevo ataque tiene lugar una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “sería inteligente” si dejara el poder y tras arremeter contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificándole como un "alborotador".