Al menos nueve muertos en un enfrentamiento contra miembros del Estado Islámico en Turquía

Al menos nueve personas, tres policías y seis supuestos militantes del grupo terrorista 'Estado Islámico', han muerto este lunes, y otros nueve agentes del orden han resultado heridos, en un enfrentamiento armado en el noroeste de Turquía, según el ministro del Interior del país, Ali Yerlikaya.

"Tres heroicos policías murieron y ocho policías y un guardia resultaron heridos", ha dicho Yerlikaya en una rueda de prensa televisada en directo, antes de afirmar que "seis terroristas han sido matados". Según la agencia Anadolu el enfrentamiento se produjo en una operación lanzada a las 02:00 hora local (23.00 GMT del domingo) por la Policía de la provincia de Yalova, con el apoyo de unidades especiales de la vecina provincia de Bursa, en la carretera a la aldea de Elmalik, contra una supuesta célula del Estado Islámico.

Los agentes policiales han sido atacados a tiros desde el interior de una vivienda donde, además de supuestos "terroristas", había cinco mujeres y seis niños, que "fueron liberados vivos", ha informado el ministro del Interior. También ha confirmado que los seis presuntos miembros muertos del grupo terrorista eran todos de nacionalidad turca.