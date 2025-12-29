Al menos nueve muertos en un enfrentamiento contra miembros del Estado Islámico en Turquía
- Tres policías y seis supuestos militantes del grupo han muerto y otros nueve agentes han resultado heridos
- La Presidencia del país ha prohibido transmitir imágenes del lugar por televisión
Al menos nueve personas, tres policías y seis supuestos militantes del grupo terrorista 'Estado Islámico', han muerto este lunes, y otros nueve agentes del orden han resultado heridos, en un enfrentamiento armado en el noroeste de Turquía, según el ministro del Interior del país, Ali Yerlikaya.
"Tres heroicos policías murieron y ocho policías y un guardia resultaron heridos", ha dicho Yerlikaya en una rueda de prensa televisada en directo, antes de afirmar que "seis terroristas han sido matados". Según la agencia Anadolu el enfrentamiento se produjo en una operación lanzada a las 02:00 hora local (23.00 GMT del domingo) por la Policía de la provincia de Yalova, con el apoyo de unidades especiales de la vecina provincia de Bursa, en la carretera a la aldea de Elmalik, contra una supuesta célula del Estado Islámico.
Los agentes policiales han sido atacados a tiros desde el interior de una vivienda donde, además de supuestos "terroristas", había cinco mujeres y seis niños, que "fueron liberados vivos", ha informado el ministro del Interior. También ha confirmado que los seis presuntos miembros muertos del grupo terrorista eran todos de nacionalidad turca.
La operación policial duró casi ocho horas.
Tras desatarse el enfrentamiento, las fuerzas de seguridad cercaron la aldea de Elmalik, le cortaron el suministro de gas y electricidad y ordenaron el cierre de las escuelas en la zona.
Además, la Presidencia del país prohibió transmitir imágenes del lugar por televisión y advirtió de que solo se permitía difundir información oficial. Durante las dos últimas semanas, la Policía turca ha realizado varias operaciones dirigidas contra el Estado Islámico después de que los servicios de inteligencia turcos advirtieran de que el grupo yihadista planeaba atentados durante el periodo de Navidad y Año Nuevo.
En un comunicado emitido el jueves pasado, la Fiscalía General de Estambul informó de redadas en 127 domicilios, con 137 personas detenidas por sospecha de pertenecer al grupo yihadista, así como la incautación de pistolas, municiones y documentos.
Los medios turcos ya habían informado de las alertas de los servicios de inteligencia sobre ataques coordinados con explosivos transportados por vehículos en zonas públicas concurridas, que el Estado Islámico habría planeado para estos días.