Trump anuncia la construcción de una nueva "flota dorada" con dos buques de guerra bautizados con su nombre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes un plan para renovar la Marina estadounidense e impulsar una nueva "flota dorada". Para ello, ordenará la construcción de un tipo de barcos acorazados "cien veces más potentes" y que reemplazarán "a los viejos y obsoletos". "Empezaremos con dos buques, que se convertirán en diez y, en última instancia, en 20", ha afirmado en una rueda de prensa.

Los buques descritos por el mandatario como "acorazados" serán los primeros de la futura "clase Trump" y comenzarán a ser construidos "inmediatamente", según el presidente.