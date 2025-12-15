Al menos 17 muertos y 20 heridos en un accidente de un autobús escolar al noroeste de Colombia

Al menos 17 personas han muerto y 20 han resultado heridas después de que un autobús que transportaba escolares cayera por un acantilado en una zona rural del norte de Colombia, según ha informado el gobernador local el domingo por la noche.

El siniestro ocurrió durante la madrugada, cuando 40 estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, municipio del área metropolitana de Medellín, regresaban de una excursión de cierre de curso a las playas del departamento caribeño de Sucre donde habían celebrado su graduación de bachillerato.

Por causas que aún son materia de investigación, el autobús cayó a un precipicio entre las localidades de Remedios y Segovia, en el noreste de Antioquia.