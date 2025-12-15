Al menos 17 muertos y 20 heridos en un accidente de un autobús escolar al noroeste de Colombia
- El vehículo transportaba a 40 estudiantes del Colegio Antioqueño e iba desde la ciudad caribeña de Tolú a Medellín
- Tres de las personas heridas se encuentran en estado grave
Al menos 17 personas han muerto y 20 han resultado heridas después de que un autobús que transportaba escolares cayera por un acantilado en una zona rural del norte de Colombia, según ha informado el gobernador local el domingo por la noche.
El siniestro ocurrió durante la madrugada, cuando 40 estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, municipio del área metropolitana de Medellín, regresaban de una excursión de cierre de curso a las playas del departamento caribeño de Sucre donde habían celebrado su graduación de bachillerato.
Por causas que aún son materia de investigación, el autobús cayó a un precipicio entre las localidades de Remedios y Segovia, en el noreste de Antioquia.
Tres de las personas heridas están graves
De las 20 personas heridas, seis fueron trasladadas a Medellín, la capital departamental, tres de ellas en estado grave, según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. "Hoy es un día muy triste para Antioquia, una excursión de jóvenes que celebraban su graduación y se dirigían desde las playas de Sucre al municipio de Bello, del Liceo Antioqueño de esta localidad, sufrieron un accidente en zona rural de Remedios", ha explicado.
El Liceo Antioqueño ha publicado en Instagram fotografías de los jóvenes fallecidos, mientras que la Alcaldía de Bello ha anunciado que este domingo no encenderá el alumbrado navideño y que, en su lugar, instalará un tótem por cada víctima del accidente.
Sus perfiles en redes sociales, al igual que los del Ministerio de Transporte y de la estatal Agencia Nacional de Seguridad Vial, aparecen en tonos grises con una cinta negra en señal de luto. La alcaldesa de Bello, Lorena González, ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas, aclarando en un video compartido en X que la excursión había sido organizada por los propios estudiantes y no por la rectoría ni por la Secretaría de Educación del municipio.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, también ha lamentado el siniestro y ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas. "No me gusta que los jóvenes mueran. Menos cuando van a estudiar o descansar alegres. Lo siento mucho por ellos y sus familias. Son las malas noticias en nuestra Patria", ha escrito el mandatario en X.
Varios líderes políticos, entre ellos los expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), han expresado mensajes de condolencias en sus redes sociales.