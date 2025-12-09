El voto particular de dos juezas dice que los indicios contra el fiscal son insuficientes: "Se desmintió una acusación falsa"

La sentencia que inhabilita a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado cuenta con el voto particular de dos juezas del Tribunal Supremo. Las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer consideran que no hay "indicios suficientes" para condenar a Ortiz "sin dudas razonables" y hablan de "discrepancia absoluta" con la condena.

Polo y Ferrer, que son de corte progresista y ya avanzaron el pasado 20 de noviembre que emitirían el voto particular, sostienen que sus compañeros de tribunal se basan en "meras sospechas". Por ello, apuestan por absolver a García Ortiz al considerar que no hay "prueba alguna" de que fuese quien, de forma directa o a través de un tercero, filtrara a la prensa el correo en el que el abogado de Alberto González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales.

"El análisis racional de los indicios apuntados en la sentencia mayoritaria, permite (...) concluir que cualquier persona pudo filtrar a la prensa el correo del día 2 de marzo de 2024, al igual como ocurrió con el expediente tributario y la denuncia, documentos que también fueron filtrados con anterioridad a que el fiscal general tuviera interés en el asunto", señalan. Aseguran que, con los indicios que la mayoría ha utilizado para condenar, "se podía alcanzar una conclusión alternativa perfectamente razonable".

"No se describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios tiene lugar esa llamada 'intervención directa', y menos su conocimiento y colaboración con tercero", argumentan.

00.56 min Las dos magistradas discrepantes creen que el fiscal ha sido condenado sin indicios suficientes

No creen que afectara al derecho a la defensa Estas juezas no ven delito en la difusión de la nota de prensa con la que la Fiscalía negó haber retirado una oferta de pacto a González Amador –como habían publicado varios medios de comunicación– porque el comunicado contenía datos ya revelados previamente y porque se desmintió una "acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía", que era "la única opción legal", ya que "lo contrario habría sido dar por válida la afirmación que atacaba de plano la legalidad de la actuación de la Fiscalía". Además, no consideran que se afectase al derecho de defensa de González Amador porque la nota de prensa aportó "información sintética, factual, exenta de cualquier aditamento valorativo" respecto a un proceso de conformidad que exige "ineludiblemente la aceptación de la condena".