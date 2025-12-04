Maduro habla por primera vez de la llamada de Trump y asegura que fue "cordial" y "en tono de respeto"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha referido este miércoles por primera vez a la conversación telefónica que mantuvo con Donald Trump, y que ha asegurado que fue "cordial" y se desarrolló "en un tono de respeto". Maduro espera que sea un paso "hacia un diálogo respetuoso" entre ambos países, que rompieron relaciones en 2019.

Según Maduro, la Casa Blanca se contactó con el palacio presidencial de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, en Caracas, hace "unos diez días aproximadamente" (domingo 23 de noviembre), informa Efe. El presidente venezolano ha asegurado que no se había referido hasta ahora a la conversación por "prudencia", y ha insistido en que el camino debe ser el "de respeto, de diplomacia y de diálogo".

La versión de la conversación que ha dado Maduro varía respecto a lo que ha trascendido en Estados Unidos. Trump afirmó que la conversación no había ido "ni bien ni mal" y, según informó Reuters, el estadounidense le dio a Maduro una semana para abandonar Venezuela. El martes, Trump elevó sus amenazas y dijo que las "operaciones terrestres" contra supuestos narcotraficantes estaban a punto de comenzar.

La tensión entre EE.UU., de un lado, y Colombia y Venezuela, del otro se ha elevado considerablemente en la última semana.

EE.UU. ha bombardeado 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, supuestamente barcas de los cárteles del narcotráfico. En total han muerto al menos 82 personas. Estas operaciones se han llevado a cabo sin ningún paraguas legal internacional, y el Senado de EE.UU. investiga si se han podido cometer crímenes de guerra por aniquilar incluso a los heridos.

A pesar de las crecientes tensiones, 266 migrantes deportados por EE.UU. han regresado este miércoles a Venezuela en un avión desde Arizona. En enero, ambos gobiernos firmaron un acuerdo migratorio, por el que 14.407 migrantes han sido deportados.