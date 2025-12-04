Maduro habla por primera vez de la llamada de Trump y asegura que fue "cordial" y "en tono de respeto"
- La llamada se produjo "hace diez días", según el presidente venezolano
- Maduro espera que sea un paso "hacia un diálogo respetuoso" y abra la puerta a la diplomacia
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha referido este miércoles por primera vez a la conversación telefónica que mantuvo con Donald Trump, y que ha asegurado que fue "cordial" y se desarrolló "en un tono de respeto". Maduro espera que sea un paso "hacia un diálogo respetuoso" entre ambos países, que rompieron relaciones en 2019.
Según Maduro, la Casa Blanca se contactó con el palacio presidencial de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, en Caracas, hace "unos diez días aproximadamente" (domingo 23 de noviembre), informa Efe. El presidente venezolano ha asegurado que no se había referido hasta ahora a la conversación por "prudencia", y ha insistido en que el camino debe ser el "de respeto, de diplomacia y de diálogo".
La versión de la conversación que ha dado Maduro varía respecto a lo que ha trascendido en Estados Unidos. Trump afirmó que la conversación no había ido "ni bien ni mal" y, según informó Reuters, el estadounidense le dio a Maduro una semana para abandonar Venezuela. El martes, Trump elevó sus amenazas y dijo que las "operaciones terrestres" contra supuestos narcotraficantes estaban a punto de comenzar.
La tensión entre EE.UU., de un lado, y Colombia y Venezuela, del otro se ha elevado considerablemente en la última semana.
EE.UU. ha bombardeado 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, supuestamente barcas de los cárteles del narcotráfico. En total han muerto al menos 82 personas. Estas operaciones se han llevado a cabo sin ningún paraguas legal internacional, y el Senado de EE.UU. investiga si se han podido cometer crímenes de guerra por aniquilar incluso a los heridos.
A pesar de las crecientes tensiones, 266 migrantes deportados por EE.UU. han regresado este miércoles a Venezuela en un avión desde Arizona. En enero, ambos gobiernos firmaron un acuerdo migratorio, por el que 14.407 migrantes han sido deportados.
Venezuela incauta 65,5 toneladas de droga
La Administración Trump, que ha designado a los cárteles como organizaciones terroristas, asegura que su objetivo es impedir la entrada de la droga y de las mafias en EE.UU. También acusa a Maduro de encabezar el llamado Cartel de los Soles, una organización cuya existencia real no ha sido demostrada. El Gobierno venezolano, en cambio, denuncia que Washington pretende forzar un cambio de régimen.
Precisamente en pleno choque con EE.UU., las autoridades venezolanas han informado de la incautación de 65,5 toneladas de droga desde principios de 2025.
Según el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en total, han sido incautados 65.530 kilos de diferentes drogas desde principios de año, entre ellos 289 de marihuana en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia) el 23 de noviembre, y otros 138 kilos la semana pasada en Lara (oeste).
En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello, considerado el 'número dos' del régimen, ha señalado que la semana pasada se incautaron de 90 kilos de marihuana en el estado Falcón (oeste) y 71 kilos de Marihuana y 2,2 de cocaína en la región oriental de Monagas.