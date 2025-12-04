Mogherini dimite como rectora del Colegio de Europa tras ser imputada por presunto fraude

La exjefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE) Federica Mogherini ha dimitido este jueves como rectora del Colegio de Europa en Brujas (Bélgica), puesto que ocupa desde mayo de 2020, tras su imputación por un caso de presunto fraude con fondos europeos que afecta a esta institución.

"Conforme al rigor y la imparcialidad con los que siempre he desempeñado mis funciones, he decidido dimitir de mis cargos de rectora del Colegio de Europa y directora de la Academia Diplomática de la Unión Europea", ha escrito Mogherini en un comunicado

Mogherini, que fue alta representante de la UE entre 2014 y 2019, y otras dos personas están imputadas por los delitos de fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional, en relación con la financiación de unos cursos para jóvenes diplomáticos impartidos en el Colegio de Europa.

La Fiscalía de la UE sospecha que los tres investigados participaron en un fraude para la creación de dicho programa de formación, subvencionado con fondos de la UE, que se impartió en el Colegio de Europa entre 2021 y 2022. El proyecto, conocido como 'Academia Diplomática de la UE', fue adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE tras un procedimiento de licitación del que los investigadores sospechan que el Colegio o sus representantes fueron informados de antemano sobre los criterios de selección, lo que violaría las normas sobre competencia leal y la revelación de información confidencial.