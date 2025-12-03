Imputada Federica Mogherini por corrupción en contrato público por el supuesto fraude de fondos de la UE

La ex alta representante de la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y los otros dos detenidos este pasado martes por presunto fraude en una formación financiada por la Unión Europea (UE) para jóvenes diplomáticos han sido imputados por fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. Los tres detenidos han quedado en libertad con cargos.

Junto con Mogherini fueron detenidos Stefano Sannino, secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) durante el mandato de Josep Borrell como Alto Representante de la UE, y una tercera persona vinculada a la dirección del Colegio de Europa pero cuya identidad no ha trascendido. Sannino ocupa ahora un alto cargo en la Comisión Europea.

En un comunicado publicado en la página oficial del Colegio, Mogherini ha defendido este miércoles la "integridad y equidad" del centro y ha remarcado que colaborará con la justicia. "Siguiendo su larga tradición, el Colegio siempre ha aplicado y seguirá aplicando los más altos estándares de integridad y equidad", ha señalado, para remarcar que desde hace tres años, el proyecto de formación Academia Diplomática de la UE ofrece "la más alta calidad en docencia y práctica a sus participantes".

"Tengo plena confianza en el sistema judicial y confío en que se verificará la corrección de las acciones del Colegio. Sin duda, seguiré ofreciendo mi plena colaboración a las autoridades”, ha sentenciado.

Los tres acusados prestaron declaración ante el juez de instrucción hasta entrada la noche del martes y, según ha informado la Fiscalía Europea, han quedado en libertad por no existir riesgo de fuga. En concreto, han sido acusados de "fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional", según detalla la EPPO, e informa Efe.

Los investigadores sospechan que los tres investigados participaron en un fraude para la creación de un programa de formación de nueve meses para diplomáticos que, subvencionado con fondos de la UE, se impartió en el Colegio de Europa entre 2021 y 2022.

El proyecto, conocido como 'Academia Diplomática de la UE', fue adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior tras un procedimiento de licitación del que los investigadores sospechan que el Colegio de Europa o sus representantes fueron informados de antemano sobre los criterios de selección, lo que violaría las normas sobre competencia leal y la revelación de información confidencial.