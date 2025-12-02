Tres detenidos, entre ellos la exjefa de la diplomacia Federica Mogherini, por presunto fraude en el Servicio Exterior de la UE
- Se investigan presuntas irregularidades en una licitación para formación de diplomáticos
- Ha habido registros en el Colegio Europeo, dirigido por Mogherini, y en el Servicio Exterior de la UE
La Policía belga, por orden de la Fiscalía Europea, ha detenido este martes a tres personas, entre ellas a Federica Mogherini, exvicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y ex alta representante para la Política Exterior y de Seguridad en el periodo 2014-2019, por un presunto fraude relacionado con la formación financiada por la Unión Europea (UE).
La Fiscalía ha llevado a cabo registros en el Colegio de Europa en Brujas, en la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas y en varios domicilios.
El SEAE es el servicio diplomático de la UE. Dirige las relaciones diplomáticas de la Unión con otros países y lleva adelante la política exterior y de seguridad de la Unión bajo el mando del alto representante para Asuntos Exteriores y Seguridad.
El Colegio de Europa es un instituto donde graduados universitarios de países de la UE se preparan para carreras en las instituciones comunitarias. Mogherini es la actual rectora de esta institución.
Posibles irregularidades durante el periodo de Borrell
La Fiscalía tiene "fuertes sospechas" de fraude en la licitación de un programa de nueve meses para la formación de diplomáticos jóvenes en 2021-22, etapa en la que al frente del SEAE estaba el español Josep Borrell.
La licitación fue ofertada por el servicio diplomático de la UE y ganada por el Colegio, informa Reuters. La investigación debe determinar si el Colegio o sus representantes fueron informados de los criterios de selección antes de publicarse oficialmente la licitación, lo que podría incurrir en los delitos de fraude en atribución de los mercados públicos, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional, según informa la Fiscalía.
La portavoz comunitaria Anitta Hipper ha confirmado los registros en el edificio del SEAE. Ni esta institución de ni el Colegio de Europa han hecho declaraciones por ahora.