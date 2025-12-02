Tres detenidos, entre ellos la exjefa de la diplomacia Federica Mogherini, por presunto fraude en el Servicio Exterior de la UE

La Policía belga, por orden de la Fiscalía Europea, ha detenido este martes a tres personas, entre ellas a Federica Mogherini, exvicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y ex alta representante para la Política Exterior y de Seguridad en el periodo 2014-2019, por un presunto fraude relacionado con la formación financiada por la Unión Europea (UE).

La Fiscalía ha llevado a cabo registros en el Colegio de Europa en Brujas, en la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas y en varios domicilios.

El SEAE es el servicio diplomático de la UE. Dirige las relaciones diplomáticas de la Unión con otros países y lleva adelante la política exterior y de seguridad de la Unión bajo el mando del alto representante para Asuntos Exteriores y Seguridad.

El Colegio de Europa es un instituto donde graduados universitarios de países de la UE se preparan para carreras en las instituciones comunitarias. Mogherini es la actual rectora de esta institución.

Imagen de la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), en Bruselas, este martes, 2 de diciembre. Nicolas TUCAT / AFP