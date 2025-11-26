Ucrania, en las manos de Trump: un plan de 28 puntos para acabar con la guerra

Hace unos días, Volodímir Zelenski se dirigió a la nación y pronunció uno de los mensajes más dramáticos desde que comenzó la guerra. "Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Ucrania podría encontrarse ante una elección muy difícil. O bien perder su dignidad, o bien arriesgarse a perder a un socio clave. O bien aceptar 28 puntos difíciles, o bien afrontar un invierno extremadamente duro, el más duro, y los riesgos que ello conlleva", dijo Zelenski con crudeza.

El presidente ucraniano se refería a los 28 puntos del plan de paz de Donald Trump que contemplaba, por ejemplo, que Ucrania pierda prácticamente todo el Donbás, que no pueda entrar nunca en la OTAN y que reduzca el tamaño de su ejército a 600.000 efectivos. Exigencias difícilmente asumibles para la mayoría de los ucranianos que Zelenski y sus negociadores parecen haber conseguido suavizar en los últimos días. De todo esto hablamos en un nuevo capítulo del 'Diario de Ucrania' con Juan Luis Manfredi, catedrático de Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Pérdidas territoriales y nulas garantías de seguridad Manfredi cree que el primer borrador del plan propuesto por Trump es claramente desfavorable para Ucrania, no solo por las pérdidas territoriales en el Donbás, sino porque no incluye garantías de seguridad para Ucrania. "Rusia incumple de manera sistemática los acuerdos y lo que se recoge en la primera versión del plan dejaría a Ucrania debilitada con aproximadamente un 20% menos de territorio y unas fuerzas armadas reducidas". No obstante, el catedrático cree que las reuniones diplomáticas que en las que han participado negociadores ucranianos y las contrapropuestas europeas han conseguido que haya pasado de ser "un plan de paz con una posición prorrusa a parecerse a un marco de paz". Hay que tener en cuenta que Trump ha relanzado las negociaciones en un mal momento para Ucrania: exhausta en lo militar y lo económico, con Rusia avanzando en varios puntos del frente y un Zelenski en el punto de mira a nivel interno tras haberle salpicado un nuevo escándalo de corrupción. "Zelenski necesita acabar con la guerra, pero necesita acabar con dignidad, no de cualquier manera. No puede renunciar a los territorios. No puede ceder y renunciar a una parte de su defensa. No puede ver cómo Rusia recupera el estatus internacional en el G8. Necesitamos que Ucrania tenga algo parecido a una salida digna", subraya Manfredi.