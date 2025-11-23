Franquizmo: ¿qué producto se vendió como el "milagro en polvo" en los años 50? ¡Ponte a prueba!

Domingo, último día con preguntas nuevas en nuestro quiz sobre la dictadura de Franco. Aunque, si te pilla de fin de semana, no te preocupes, las 70 preguntas más las 10 del tutorial que hemos hecho durante esta semana en la que se cumplen 50 años de la muerte del dictador quedarán alojadas en nuestra web para siempre por si más adelante quieres volver a probar o hacérselas a alguien.

Entre las cuestiones de esta entrega, esa que llevamos es nuestro titular. Esta vez, es fácil. Un producto mítico que sigue en muchas de nuestras casas. No revelamos el color porque ya es demasiada pista, solo que lo crearon dos hermanos del barrio de Gracia, en Barcelona, en 1945, en plena posguerra, como alimento, decían, nutritivo en un momento de mucha necesidad. El nombre en principio era otro, pero para evitar problemas por su parecido con otra gran marca se cambió por el que aún conocemos. Las letras de sus anuncios, más que llamativos y a veces también polémicos, nos salen solas, de memoria, de tantas y tantas veces como las hemos escuchado.

No será la única pregunta, habrá muchas otras nuevas. Podréis, por ejemplo, escuchar a una víctima denunciando las torturas del franquismo, y preguntaremos qué organismo las llevó al límite. O por qué, en Málaga, conocían al último presidente del Gobierno, a Arias Navarro, como el carnicerito. Otra de las preguntas: la contienda civil terminó el 1 de abril de 1939. Pero Franco mantuvo el estado de guerra, ¿hasta qué año? Y una última: ¿antes del rostro del dictador, qué imagen llevaban las pesetas?

No desvelaremos todas, pero sí recomendaremos que hagáis nuestro Franquizmo, a ver cómo queda el ranking. No es fácil, pero, según los profesores de la Universidad de Valencia que nos han asesorado, contiene las claves de ese periodo, lo mínimo que todos deberíamos conocer, dicen, de lo que ocurrió en España entre 1939 y 1975.

Las preguntas Hay de todo tipo: 100% políticas, pero también sobre la dura represión de la que durante décadas, aseguran los profesores, no se habló absolutamente nada en España. Además, el contexto internacional, la economía o cómo era el día a día en los hogares españoles. En nuestro Franquizmo rescatamos grabaciones de cine que llevaban décadas guardadas en un almacén de Prado del Rey sin usarse, y que ahora podrás ver por primera vez después de tanto tiempo, y con una calidad increíble tras el artesanal proceso de digitalización que ha hecho RTVE. Por ejemplo, el último discurso de Franco en la Plaza de Oriente, tan solo un mes y medio antes de morir. O las imágenes de su reunión con Adolf Hitler en Hendaya, en 1942. Además, podrás escuchar numeroso audios de la época como uno en el que oirás a Franco hablando en inglés. O muchos otros con los programas radiofónicos de entonces. No faltarán, junto a las preguntas, las fotos. Por ejemplo, la de los "enterados" de las penas de muerte o la de los poquísimos mandatarios extranjeros que vinieron a Madrid, al funeral de Franco, ¿sabrías decirnos quienes fueron? Y podrás descubrir, entre muchas cosas, por qué la Iglesia intentó excomulgar a Franco a pesar de que él siempre consideró que la suya era una misión divina. De ahí eso de "Caudillo por la gracia de Dios".

Podio y puntos Cada pregunta vale 10 puntos y se tiene que contestar en menos de 60 segundos. Además, los jugadores más fieles podrán sumar 50 puntos adicionales si juegan a cada quiz el día de su publicación, durante toda esta semana. La máxima puntuación diaria es de 150 puntos. El Franquizmo cuenta con un ranking que reflejará la puntuación de todos sus jugadores, un top 10 y un podio reservado para los tres mejores. Cada participante podrá seguir su progreso y compartir sus resultados diarios con quien quiera.