El tiempo este domingo 23 de noviembre en España: borrasca en el norte y anticiclón en el suroeste

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo que una circulación atlántica asociada a una borrasca se sitúe sobre el norte de la península y un anticiclón en el suroeste.

La borrasca dejará cielos nubosos o cubiertos en la península y Baleares, sobre todo en el noroeste, con precipitaciones en Galicia, Pirineo y puntualmente en otras zonas del noroeste, que pueden ser localmente persistentes en el oeste de Galicia. Las precipitaciones serán en forma de nieve en zonas altas de montaña de la mitad norte, con las mayores acumulaciones en los Pirineos centrales. La cota de nieve se prevé entre 1600-2000 metros.

En Canarias, poco nuboso o despejado con calima en las islas orientales e intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles por la mañana, tendiendo a poco nuboso en el resto. Bancos de niebla en montañas de la mitad norte peninsular.