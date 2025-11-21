El tiempo este domingo 23 de noviembre en España: borrasca en el norte y anticiclón en el suroeste
- La masa fría ártica se sustituirá por otra más templada a partir del mediodía
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo que una circulación atlántica asociada a una borrasca se sitúe sobre el norte de la península y un anticiclón en el suroeste.
La borrasca dejará cielos nubosos o cubiertos en la península y Baleares, sobre todo en el noroeste, con precipitaciones en Galicia, Pirineo y puntualmente en otras zonas del noroeste, que pueden ser localmente persistentes en el oeste de Galicia. Las precipitaciones serán en forma de nieve en zonas altas de montaña de la mitad norte, con las mayores acumulaciones en los Pirineos centrales. La cota de nieve se prevé entre 1600-2000 metros.
En Canarias, poco nuboso o despejado con calima en las islas orientales e intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles por la mañana, tendiendo a poco nuboso en el resto. Bancos de niebla en montañas de la mitad norte peninsular.
Suben las temperaturas
Temperaturas en ascenso generalizado en todo el país, excepto ligeros descensos de las mínimas en el valle del Guadalquivir, Guadiana y litorales sureste mediterráneos. Se esperan aumentos notables de las máximas en interiores de Levante y de las mínimas en amplias áreas del cuadrante noroeste peninsular y norte de los Pirineos, que pueden ser puntualmente extraordinarios.
Heladas débiles en zonas altas de meseta y montaña de la mitad oriental, que pueden ser localmente moderadas en los Pirineos más orientales. En Canarias, ascensos, sobre todo en las máximas, que pueden ser notables en medianías.
Soplará viento de componente oeste y suroeste en la península y Baleares. En litorales del Cantábrico, intervalos de fuerte y moderados en el resto de los litorales, siendo en el Golfo de Cádiz de componente norte.
Vientos flojos en el suroeste peninsular, moderados en el norte de Galicia y meseta norte y con intervalos de moderado en el resto sin descartar rachas muy fuertes aisladas en zonas altas del tercio oriental, Ibérica y noroeste de Galicia. En Canarias, alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas tendiendo a amainar.
