El presidente de Ecuador cambia a seis ministros en un intento de oxigenar su Gobierno tras la derrota en su referéndum

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha cambiado a seis ministros de su gabinete tras la derrota que sufrió el pasado domingo en el referéndum, en el que los ecuatorianos rechazaron todas sus propuestas.

Con más del 99% de los votos escrutados, el 'No' ganó con rotundidad en las cuatro preguntas planteadas por Noboa sobre instaurar una asamblea constituyente para reemplazar la actual Constitución heredada del correísmo (61,72%), permitir bases militares extranjeras (60,77%), quitar la financiación pública a partidos políticos (58,2 %) y reducir el número de 151 a 73 el número de integrantes de la Asamblea Nacional, el Parlamento ecuatoriano (53,61%).

Así, Noboa ha vivido su primera gran derrota desde que llegó al poder en 2023, apenas siete meses después de haber sido reelegido hasta 2029 con un amplio triunfo sobre la correísta Luisa González.

El cambio de seis ministros y la dimisión de la portavoz de la Presidencia Entre los ministros que dejan sus cargos están Zaida Rovira (Gobierno), Ivonne Núñez (Trabajo), Alegría Crepos (Educación), Jimmy Martín (Salud), Danilo Palacios (Agricultura) y Harold Burbano (Desarrollo Humano), según ha anunciado este martes la Presidencia en un comunicado. Rovira y Burbano, sin embargo, seguirán en el Gobierno designados en los ministerios de Desarrollo Humano y Trabajo, respectivamente, como parte de este reajuste en el gabinete de Noboa. El presidente ecuatoriano ha designado como ministro de Gobierno a Álvaro Rosero y ha dejado el Ministerio de Salud temporalmente en manos de la vicepresidenta, María José Pinto, tras la salida de Jimmy Martín. En reemplazo de Danilo Palacio en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Noboa ha designado a Juan Carlos Vega, quien fue su ministro de Economía entre noviembre de 2023 y febrero de 2025. En el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcivar reemplazará a Crespo. Asimismo, Noboa ha agradecido los servicios prestados por Jorge Carrillo en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) y en su lugar ha designado a Carolina Lozano. La Presidencia ha apuntado que los nombramientos buscan fortalecer la gestión del Gobierno nacional para atender las necesidades del país. Por otra parte, la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, ha anunciado este martes en su cuenta de la red social X que también deja el cargo. "Fue un honor ser su portavoz. Lo dije la primera vez que me dirigí al país y lo reitero hoy, disfruté cada momento y creo vehementemente que uno debe amar lo que hace, más aún cuando sirve al país", ha señalado Jaramillo. ““