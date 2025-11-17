Abascal reivindica en Extremadura la alternativa de "sentido común" de Vox frente al "programa idéntico" del PP y PSOE
- Acusa a María Guardiola de ser una "política tapada" de Pedro Sánchez para avanzar "la agenda socialista"
- Considera que Miguel Ángel Gallardo es un "Insulto para los extremeños" por el caso del hermano de Sánchez
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reivindicado que su formación es la "única alternativa de sentido común" frente al "programa idéntico" del Partido Popular y del PSOE en Extremadura. A poco más de un mes de las elecciones autonómicas, ha criticado que la mandataria regional y candidata del PP, María Guardiola, no se atreve a "acabar con las políticas de Pedro Sánchez".
Así se ha pronunciado el dirigente de Vox este lunes desde Badajoz, poniendo en marcha la maquinaria electoral horas antes de anunciar las listas con las que concurrirán a la Asamblea de Extremadura. Los de Abascal llegan a las elecciones posicionándose como única oposición a los populares y socialistas: "No hay más alternativa que la de Vox", ha asegurado.
"Lo dramático es que PP y PSOE ofrecen este menú envenenando a los extremeños, para votar a la mafia de Pedroni (Pedro Sánchez) o la agenda socialista de María Guardiola", ha sostenido Abascal, quien ha subrayado que el clima político con el que Extremadura llega a las elecciones puede beneficiar electoralmente a Vox, pero "lo lamenta porque perjudica" a los ciudadanos de la región.
Acusa a Guardiola de ser la "política tapada" de Sánchez
En la misma línea, Abascal ha cargado contra Guardiola, ha quien ha acusado de ser una "política tapada" de Pedro Sánchez y la encargada de "avanzar la agenda socialista". A su juicio, la actual presidenta de Extremadura fue la culpable de "demonizar a Vox" antes de las elecciones generales del 23 de julio y la encargada de llevar a cabo "el terrorismo climático y la Agenda 2030" en la comunidad autónoma.
"Extremadura no aguanta más tiempo con gobiernos regionales como el de María Guardiola, que no se atreve a acabar con las políticas de Sánchez", ha añadido el líder de Vox desde Badajoz, donde ha lamentado que las elecciones se han convocado porque la presidenta no ha aceptado los mismos presupuestos que sus homólogos en la Comunidad Valenciana, Murcia o Baleares, donde el PP y Vox han alcanzado acuerdos para sacar adelante las cuentas públicas.
Según ha relatado, al presidente del Gobierno "no le importa perder las elecciones" con el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, porque "espera ganar" con Guardiola. "No hay alternativa más que la de Vox", ha reiterado.
Considera que Gallardo es un "insulto para los extremeños"
De hecho, el líder de Vox también ha cargado contra el candidato del PSOE por estar envuelto en la trama de "corrupción" que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno: "Gallardo es un insulto para los extremeños y para los pacenses".
Gallardo se tendrá que sentar en el banquillo el próximo mes de febrero junto al hermano de Sánchez, que está acusado de presuntos delitos de presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias. En este contexto, Abascal ha denunciado que "en España los corruptos están envalentonados e insultan a los españoles".
Junto a esto, ha detallado que el PSOE ha "insultado" a los extremeños porque "han colocado de candidato a un tipo que ha creado un puesto de trabajo falso para el hermanísimo de Sánchez" pagado con los impuestos de los ciudadanos. "Es un candidato que va a terminar en el banquillo", ha resaltado.
Siguen las negociaciones entre PP y Vox en Valencia
Sobre las negociaciones para investir presidente en la Comunidad Valenciana al candidato que ha propuesto el PP, Juanfran Pérez Llorca, Abascal ha explicado que sus equipos están en negociaciones con los populares, pero que todavía no hay novedades: "Esperamos poder dar noticias pronto sobre si avanzan o no".
Los de Vox han reiterado que las medidas que pusieron sobre la mesa para aprobar los anteriores presupuestos en la región son las mismas que han exigido ahora para darle la presidencia a Pérez Llorca: "Lo que sirvió para los presupuestos está encima de la mesa"
Vox defiende su enmienda a los presupuestos en Castilla y León
Por otra parte, las relaciones del PP y Vox en Castilla y León también han sufrido fracturas, tanto que los de Abascal presentarán una enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley de Presupuestos de 2026 del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en el parlamento regional.
El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha defendido esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley de las cuentas públicas y ha culpado a Mañueco de negarse a negociar medidas que sí se han acordado en otros territorios como Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
"Ha sido el Partido Popular de Extremadura, ese que se niega a negociar y que mantienen continuos postulados de izquierdas. Las urnas hablarán y pondrán a cada uno en su sitio", ha afirmado Hierro en declaraciones a los periodistas, tras registrar su enmienda de totalidad en las Cortes de Castilla y León. Hierro ha añadido que Mañueco ha demostrado en estos días que es "mucho más parecido a Guardiola" de lo que pensaban.