Abascal reivindica en Extremadura la alternativa de "sentido común" de Vox frente al "programa idéntico" del PP y PSOE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reivindicado que su formación es la "única alternativa de sentido común" frente al "programa idéntico" del Partido Popular y del PSOE en Extremadura. A poco más de un mes de las elecciones autonómicas, ha criticado que la mandataria regional y candidata del PP, María Guardiola, no se atreve a "acabar con las políticas de Pedro Sánchez".

Así se ha pronunciado el dirigente de Vox este lunes desde Badajoz, poniendo en marcha la maquinaria electoral horas antes de anunciar las listas con las que concurrirán a la Asamblea de Extremadura. Los de Abascal llegan a las elecciones posicionándose como única oposición a los populares y socialistas: "No hay más alternativa que la de Vox", ha asegurado.

"Lo dramático es que PP y PSOE ofrecen este menú envenenando a los extremeños, para votar a la mafia de Pedroni (Pedro Sánchez) o la agenda socialista de María Guardiola", ha sostenido Abascal, quien ha subrayado que el clima político con el que Extremadura llega a las elecciones puede beneficiar electoralmente a Vox, pero "lo lamenta porque perjudica" a los ciudadanos de la región.

Acusa a Guardiola de ser la "política tapada" de Sánchez En la misma línea, Abascal ha cargado contra Guardiola, ha quien ha acusado de ser una "política tapada" de Pedro Sánchez y la encargada de "avanzar la agenda socialista". A su juicio, la actual presidenta de Extremadura fue la culpable de "demonizar a Vox" antes de las elecciones generales del 23 de julio y la encargada de llevar a cabo "el terrorismo climático y la Agenda 2030" en la comunidad autónoma. "Extremadura no aguanta más tiempo con gobiernos regionales como el de María Guardiola, que no se atreve a acabar con las políticas de Sánchez", ha añadido el líder de Vox desde Badajoz, donde ha lamentado que las elecciones se han convocado porque la presidenta no ha aceptado los mismos presupuestos que sus homólogos en la Comunidad Valenciana, Murcia o Baleares, donde el PP y Vox han alcanzado acuerdos para sacar adelante las cuentas públicas. Según ha relatado, al presidente del Gobierno "no le importa perder las elecciones" con el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, porque "espera ganar" con Guardiola. "No hay alternativa más que la de Vox", ha reiterado. El juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo se celebrará del 9 al 14 de febrero en Badajoz

Considera que Gallardo es un "insulto para los extremeños" De hecho, el líder de Vox también ha cargado contra el candidato del PSOE por estar envuelto en la trama de "corrupción" que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno: "Gallardo es un insulto para los extremeños y para los pacenses". Gallardo se tendrá que sentar en el banquillo el próximo mes de febrero junto al hermano de Sánchez, que está acusado de presuntos delitos de presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias. En este contexto, Abascal ha denunciado que "en España los corruptos están envalentonados e insultan a los españoles". Junto a esto, ha detallado que el PSOE ha "insultado" a los extremeños porque "han colocado de candidato a un tipo que ha creado un puesto de trabajo falso para el hermanísimo de Sánchez" pagado con los impuestos de los ciudadanos. "Es un candidato que va a terminar en el banquillo", ha resaltado. Mazón asegura que "nadie sabía que la gente se ahogaba" en la tarde de la dana: "No se avisó del barranco del Poyo"

Siguen las negociaciones entre PP y Vox en Valencia Sobre las negociaciones para investir presidente en la Comunidad Valenciana al candidato que ha propuesto el PP, Juanfran Pérez Llorca, Abascal ha explicado que sus equipos están en negociaciones con los populares, pero que todavía no hay novedades: "Esperamos poder dar noticias pronto sobre si avanzan o no". Los de Vox han reiterado que las medidas que pusieron sobre la mesa para aprobar los anteriores presupuestos en la región son las mismas que han exigido ahora para darle la presidencia a Pérez Llorca: "Lo que sirvió para los presupuestos está encima de la mesa"