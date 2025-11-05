Abascal condiciona su apoyo al PP en la Comunidad Valenciana a que asuma el programa de Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido al PP de que serán "más firmes y más exigentes" de lo habitual en la negociación para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, y ha asegurado que su formación "no teme" una convocatoria electoral en esta autonomía.

En una entrevista publicada este miércoles en La Vanguardia, el líder de Vox ha explicado el contenido de su conversación el martes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha condicionado el apoyo de su partido, indispensable para elegir al nuevo president valenciano, a que el PP asuma el programa de la formación de extrema derecha como ya hizo en la negociación de los presupuestos autonómicos en marzo.

Concretamente, apunta a exigencias como fin de la política verde o el freno a la "inmigración masiva". "Nosotros exigimos que el Gobierno de la Comunidad Valenciana se oponga con todos sus medios a esas políticas que están haciendo tanto daño a la región", ha afirmado en esta entrevista en referencia a ambas cuestiones.

Mazón pactó los presupuestos de Valencia con Vox después de la dana, y los de Abascal dieron su apoyo a las cuentas a cambio de un rechazo explícito a las políticas verdes y a las que, a su juicio, fomentan la inmigración ilegal. No obstante, el dirigente de Vox ha señalado que "no sabe" si el acuerdo "seguirá vigente" con el recambio del expresidente.

Vox "acostumbrado" a que el PP "no cumpla" Abascal ha dicho que Vox "está acostumbrado" a que el PP les intente "engañar" y a que "no cumpla con sus compromisos". "De hecho, tuvimos que abandonar los gobiernos regionales", ha recordado el dirigente de Vox, en referencia a las discrepancias a cuenta de los menores migrantes. Por eso, ahora consideran que tienen que ser "mucho más firmes y mucho más exigentes" a la hora de negociar con ellos la presidencia valenciana. "Pero eso lo veremos en los próximos días", ha agregado Abascal. Abascal se ha negado a hablar de nombres e insiste en abordar políticas "incluso previas a los presupuestos". "No, nosotros no vamos a proponer nombres, creemos que eso es una responsabilidad del PP", ha dicho en la entrevista, haciendo hincapié en que, para Vox, "la discusión nunca es sobre las personas, sino sobre las políticas concretas". 13.06 min Garriga (Vox) advierte al PP de que tendrán una actitud "más firme" en la negociación sobre el sucesor de Mazón La persona escogida por Vox para negociar con el PP ha sido su líder en Cataluña, Ignacio Garriga, y que también es secretario general de Vox. En el informativo 24 horas de RNE Garriga ha señalado que afrontan estas conversaciones poniendo "en el centro las urgencias de los valencianos" y "con una actitud más firme" porque ha asegurado que están acostumbrados a que el PP les "engañe." Garriga ha aclarado que ellos "no tienen prisa" ni ningún interés en "hablar de nombres", pero que no van a traicionar a sus principios, y que "si el PP no quiere pensar en la reconstrucción que merecen los valencianos, pues serán ellos los que tendrán que responder ante los electores", ha dicho.

El PP dice que presentará a una persona "de consenso" Desde el PP, Feijóo ha recalcado que "lo importane es la gobernabilidad y dar una estabilidad a Valencia". Ja pedido "seriedad y rigor" en la negociación, ya que "lo demás sería irresponsabilidad con los ciudadanos" en plena reconstrucción tras las trágicas riadas de hace un año. El secretario general del partido ha sido más directo y ha llamado a "evitar" unas elecciones autonómicas anticipadas porque "ningún valenciano entendería" que ahora se "paralizara" la reconstrucción. Por eso, ha apelado al "sentido de Estado" de Abascal. Mientras, la portavoz adjunta del PP en Les Corts Valencianes Laura Chuliá ha afirmado que su partido presentará "en tiempo y forma" la candidatura de una persona "de consenso" y que esté "capacitada para sacar adelante" el año y medio que queda de legislatura.