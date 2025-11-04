Feijóo mantiene con Abascal una llamada "cordial y en buen tono" sobre la investidura del nuevo president en Valencia

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha conversado este martes por teléfono con el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana, según han asegurado fuentes del PP, en una conversación "cordial y en buen tono". Los contactos entre el PPCV y Vox, los dos partidos con mayoría en Les Corts Valencianes, van a dar comienzo después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciara su dimisión por las críticas a su gestión de la dana del 29 de octubre.

Ambos han coincidido en la necesidad de dar estabilidad a un territorio que sigue inmerso en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción tras las riadas del pasado año.

En esa llamada todavía no se han puesto nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura, según aseguran las fuentes, después de que en las informaciones de las últimas horas se hayan barajado los nombres del secretario general del PPCV y portavoz en las Cortes, Juan Francisco Pérez Llorca; el presidente de la Diputación y del PP de Valencia, Vicent Mompó; y de la alcaldesa de Valencia María José Catalá.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha mostrado confiado en que pueda haber un acuerdo entre PP y Vox y ha considerado que Vox tendrá "altura de miras" para acordar el relevo de Mazón al frente de la Generalitat valenciana. "Creo que eso es lo principal en estos momentos y creo que Vox va a saber anteponer el interés general por encima del interés partidista. Y confío plenamente y sinceramente en que eso suceda. Nadie entendería lo contrario. Nadie entendería que ahora Vox se ponga a marear la perdiz", ha manifestado Tellado, el primer miembro del PP en pronunciarse sobre la llamada.

El president en funciones de la Generalitat Valenciana llamó a Abascal antes de anunciar su dimisión en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat. Así lo confirmó el líder de Vox a la prensa el mismo día en que acusaba al PP de dar un "balón de oxígeno" a Sánchez con la dimisión de Mazón el mismo día que el fiscal general del Estado se sentaba en el banquillo y aseguraba que hasta ese momento no se habían producido contactos entre ambas formaciones.

Según fuentes de la dirección del PP, el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, contactó ya el jueves 30 de octubre con el líder del PP para trasladarle que ya no podía más y que quería marcharse, y esa fue la primera vez desde la dana del 29 de octubre de 2024 que "verbalizaba" su disposición a dimitir.

Esa conversación entre Mazón y Feijóo se produjo apenas 24 horas después de que el presidente de la Generalitat fuera increpado por víctimas --con gritos de "asesino", "cobarde", "rata", "fuera" o "dimisión"-- durante el funeral de Estado por las 229 víctimas que presidieron los Reyes en Valencia. Sentado entre las autoridades estaba el propio Feijóo.

El PPCV y VOX iniciarán los contactos en la Comunidad Valenciana para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, según han asegurado las fuentes. Un acuerdo consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes y la dirección nacional del PP hará seguimiento de esas conversaciones, han asegurado las fuentes.