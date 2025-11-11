Macron y Abás anuncian la creación de un comité conjunto para redactar una Constitución para Palestina

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, han anunciado este martes, en una reunión en París, la creación de un comité conjunto para redactar la Constitución del Estado de Palestina.

Ambos líderes han mantenido un encuentro en el Palacio del Eliseo para abordar la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, del que se acaba de cumplir un mes. Esta es la primera reunión entre Macron y Abás después de que el 22 de septiembre Francia oficializara el reconocimiento del Estado de Palestina con un discurso del propio presidente galo ante la Asamblea General de la ONU.

Tras la reunión, Macron ha señalado que los planes de anexión israelíes de Cisjordania constituirían "una línea roja" ante la cual la Unión Europea (UE) reaccionaría "enérgicamente". Y ha anunciado que su país reforzará el apoyo a las fuerzas palestinas para la toma del control de Gaza con "más de un centenar de gendarmes" a través de las misiones europeas para el control de pasos fronterizos.

El pasado 22 de octubre, el Parlamento israelí aprobó, con 25 votos a favor y 24 en contra, una propuesta para anexionarse los territorios ocupados de Cisjordania. El plan aún tiene que superar tres votaciones más para convertirse en ley y en este trámite inicial no ha contado con el apoyo de Likud, el partido del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Hace menos de un mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no permitiría que Israel se anexionara Cisjordania.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne este martes con el presidente palestino Mahmud Abbas en el Palacio del Elíseo, en París EPA POOL/AFP/Petit Tesson

Macron apuesta por dos Estados viviendo "en paz y en seguridad" En la red social X, el jefe de Estado francés ha dado también la bienvenida al líder palestino: "Señor presidente del Estado de Palestina, querido Mahmud Abás, bienvenido a París. Juntos preparamos el día de después, en el que dos Estados, Israel y Palestina, vivirán lado a lado en paz y en seguridad", ha señalado. El objetivo del encuentro, según había adelantado el Palacio del Eliseo, era dar "continuidad" al reconocimiento por parte de Francia y al "trabajo continuo para implementar un plan de paz y seguridad para todos en Oriente Medio". También, tratar la reforma de la Autoridad Palestina, "condición esencial para el retorno duradero a la estabilidad y el surgimiento de un Estado palestino viable, democrático y soberano, que viva en paz y seguridad junto a Israel". Abas ha trasladado a Macron su “compromiso” con las “reformas”, incluida la celebración de elecciones. "La estabilización de Gaza pasa por el despliegue de las fuerzas de seguridad y de policía de la Autoridad Palestina para garantizar el orden y la seguridad cotidiana, en articulación con los mecanismos que se discuten en Naciones Unidas", ha señalado Macron, que ha indicado que con Abás han decidido la puesta en marcha de "un comité conjunto para la consolidación del Estado de Palestina" que trabajará en cuestiones jurídicas, constitucionales e institucionales. Una de sus principales misiones será la redacción de la nueva Constitución, para la que el presidente palestino ya ha preparado un primer proyecto. ““ Este lunes se ha cumplido un mes de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás tras más de dos años de guerra, impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Aún se encuentra en una frágil primera fase marcada por el retorno de la mayoría de los rehenes, los continuos ataques israelíes en la Franja y la incertidumbre sobre los siguientes pasos. El propio Trump aseguró la semana pasada que una fuerza internacional sería desplegada en Gaza "muy pronto". El objetivo de Francia es que a finales de noviembre pueda celebrarse la conferencia sobre la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza, que Francia va a organizar con Egipto, aunque la fecha está todavía por concretar en espera de confirmación por algunas de las partes.