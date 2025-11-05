El juez Peinado rechaza el archivo de la causa contra Begoña Gómez y amplía la investigación con otra imputada

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado el archivo de la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. Además, ha ampliado la causa con más diligencias y una nueva imputación, la de Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado también ha decidido mantener la causa para la asesora de la esposa del jefe del Ejecutivo en Moncloa Cristina Álvarez por los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y contra el delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín Aguirre por el delito de malversación de caudales públicos.

El juez peinado imputa a la Secretaria General de Presidencia, Judith Alexandra González Pedraz, por un delito de malversación de caudales públicos. Está cita a declara el próximo 12 de noviembre.



Está cita a declara el próximo 12 de noviembre. https://t.co/fINk5aZXfZ pic.twitter.com/aGoWzQyAvy“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 5, 2025

También, de acuerdo con el auto, el juez ha decidido mantener la causa para el empresario Juan Carlos Barrabés Cónsul por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, señalaba en un informe conocido el pasado mes de septiembre, que había detectado un posible fraude de ley y discriminación, en contratos adjudicados a Barrabés recomendados por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el marco de las pesquisas de la Fiscalía Europea por la posible afectación a fondos europeos.

Nueva imputación por un presunto delito de malversación de caudales públicos Respecto de Judith Alexandra González, la nueva imputada por un presunto delito de malversación de caudales públicos, el juez la ha citado para declarar el 12 de noviembre a las 9:30 horas, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, por el que se comunica la imputación. Y detalla que a dicha comparecencia deberán acudir las acusaciones y defensas personadas para concretar la acusación; y escuchar su testimonio como investigada. El juez se apoya en la sentencia del procés, dictada por el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena para apuntalar la investigación por el delito de malversación de caudales públicos. Caso Begoña Gómez | El juez Peinado imputa a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno y rechaza el cierre de la causa. El juez convoca a Judith Alexandra González Pedraz el 12 de noviembre por un delito de malversación de caudales públicos



El juez convoca a Judith Alexandra González Pedraz el 12 de noviembre por un delito de malversación de caudales públicos



"Lo que viene a enseñarnos el Tribunal Supremo, es que, la deslealtad en la administración de fondos públicos, constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que, se cause detrimento o perjuicio económico definido, en destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado", afirma el magistrado en el auto.