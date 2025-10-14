Una unidad militar insurrecta toma el poder en Madagascar tras la destitución del presidente en el Parlamento

Una unidad militar insurrecta de Madagascar, el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra, ha anunciado que toma el poder del país después de un día caótico en el que el Parlamento ha decidido destituir al presidente, huido desde el domingo. En un mensaje emitido a través de la radio, el coronel Michael Randrianirina ha asegurado que se disponen "asumir responsabilidades" y, por tanto, suprimirán la Constitución y disolverán todas las instituciones, a excepción de la Asamblea Nacional.

Por el momento, ya ha anunciado la eliminación del Senado, el Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia. El propio Tribunal Constitucional, en un texto firmado por su presidente y los otros ocho miembros de esta institución, ha invitado al coronel a asumir el poder y le pide que convoque elecciones en un plazo máximo de 60 días.

Sin embargo, Randrianirina asegura que se mantendrá al frente durante un período de transición de dos años. Según el líder militar, "un consejo compuesto por el Ejército, la Gendarmería y la Policía asumirá las funciones del jefe del Estado, al que se podrán unir miembros civiles en unos días". Los militares dicen que este consejo debe "reconstruir los cimientos de la nación", y aseguran que en ese proceso de transición "se celebrará un referéndum constitucional".

Por la mañana, el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, había disuelto la Asamblea Nacional desde el exilio, pero los diputados han ignorado esa decisión, han convocado una sesión extraordinaria y le han destituido del cargo. Es el último episodio de una crisis que comenzó con protestas juveniles en las calles a las que posteriormente se han unido militares y policías, provocando la huida del mandatario el pasado domingo.

En la sesión, 130 diputados han votado a favor y solo uno en blanco de apartar del poder a Rajoelina. Ha sido presidida por el vicepresidente de la Asamblea y líder de la oposición malgache, Siteny Randrianasoloniaiko, que considera que la disolución el Parlamento "no es legalmente válida". Por el contrario, el presidente exiliado considera que no son legales las decisiones que toma un Parlamento que él mismo ha disuelto: "Cualquier deliberación o decisión resultante de una reunión celebrada en violación de las disposiciones constitucionales se considera nula y sin valor", ha advertido la Presidencia.

En sus redes sociales, Rajoelina ha publicado el decreto de disolución de la Asamblea Nacional y ha asegurado que esta decisión "es necesaria para restablecer el orden" en el país y "fortalecer la democracia". "El pueblo debe ser escuchado nuevamente. ¡Espacio para los jóvenes!", ha subrayado.

Precisamente, los jóvenes iniciaron estas protestas el pasado 25 de septiembre: miles de personas salieron a las calles para protestar contra los cortes de agua y electricidad, pero con el tiempo los manifestantes pidieron la salida del presidente. Las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas con gases lacrimógenos y balas de goma. Hubo más de una veintena de muertos, según Naciones Unidas.

El escenario cambió el pasado fin de semana, cuando una parte del Ejército se unió a las manifestaciones. El Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), aseguró el domingo haber tomado el control de las Fuerzas Armadas. Previamente habían pedido "desobedecer" cualquier orden de disparar contra la población. La oficina de Presidencia denunció un intento de golpe de estado. El CAPSAT es la misma unidad militar que en 2009 derrocó al entonces presidente Marc Ravalomana y permitió llegar al poder a Rajoelina.