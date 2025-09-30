Detenidas 24 personas tras cuatro días de inusuales protestas de la "Generación Z" en Marruecos

Un total de 24 personas, entre ellas seis menores, han sido detenidas por las fuerzas de seguridad marroquíes tras bloquear el pasado sábado una autovía de Casablanca, en el marco de las protestas juveniles que sacuden el país desde hace cuatro días.

El vicefiscal general ante la Corte de Apelaciones de Casablanca, Abdellatif Saadi, ha confirmado este martes a la agencia oficial MAP que los arrestos se han producido durante estas manifestaciones "no autorizadas", cuando un grupo de individuos —algunos encapuchados— ha interrumpido totalmente la circulación.

De los detenidos, 18 son adultos investigados por presuntos delitos de obstrucción del tránsito, con la intención de bloquearlo y causar molestias, además de consumo de drogas en algunos casos. Para ellos, la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva. Los seis restantes tienen menos de 18 años de edad y fueron remitidos al juez de menores.

Saadi ha añadido que, pese a los reiterados llamados de las fuerzas del orden para que los manifestantes despejaran la vía, estos se negaron, lo que obligó a la intervención de la policía judicial.

Ha subrayado además que estos actos "no guardan relación con protestas pacíficas, sino que constituyen delitos sancionados por la ley", y ha reafirmado su compromiso de proteger derechos y libertades dentro del marco legal, al tiempo que garantizó actuar con firmeza frente a cualquier alteración del orden público.

Protestas por todo el país En la ciudad de Uxda, en el este de Marruecos, se produjeron choques entre los manifestantes y los antidisturbios, que causaron fracturas en ambas piernas a una persona tras ser atropellada por un vehículo de las fuerzas públicas, según la agencia oficial MAP. En la localidad de Temara, a 17 kilómetros al sur de Rabat, se registraron también actos de disturbios en el céntrico barrio de Al Massira 2. Sin embargo, las autoridades lograron controlar la situación y cerraron parcialmente la avenida Tariq ibn Ziyad para limpiarla de los objetos con los que los manifestantes lanzaron ataques contra las fuerzas de seguridad, según constató EFE. En la ciudad de Beni Mellal, a 240 kilómetros al sureste de Rabat, también estallaron disturbios donde los manifestantes bloquearon las calles y quemaron contenedores de basura, y los choques causaron heridas tanto a manifestantes como a policías, según reportaron medios locales. Por otra parte, manifestantes atacaron con piedras a los antidisturbios en la ciudad de Inzegan y en el poblado de Ait Amira, ambos situados al sur de Agadir, 550 kilómetros al sur de Rabat, y destruyeron e incendiaron varios vehículos policiales. En redes sociales se divulgaron videos transmitidos en directo pero no verificados que muestran los enfrentamientos entre manifestantes jóvenes y policías, e imágenes de vehículos volcados, destrozados y en llamas. Un video adicional exhibe a un agente de seguridad herido, con el rostro ensangrentado, retirándose de la escena. Asimismo, se aprecia un cañón de agua apagando las llamas de uno de los autos incendiados.