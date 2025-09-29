El presidente de Madagascar disuelve el Gobierno tras las protestas que han dejado 22 muertos y 100 heridos

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, ha anunciado este lunes la disolución del Gobierno tras las manifestaciones lideradas por jóvenes en las que, según la ONU, han muerto al menos 22 personas y más de 100 han resultado heridas.

Las protestas estallaron el pasado jueves en varias ciudades del país, incluida la capital (Antananarivo), por los constantes cortes de agua y electricidad. Son las mayores que ha presenciado la isla en años y el mayor desafío al que se ha tenido que enfrentar Rajoelina desde su reelección en 2023.

"He decidido poner fin a las funciones del primer ministro y del Gobierno. A la espera de la formación del nuevo Gobierno, los que ocupan el cargo actuarán como ministros interinos", ha declarado el presidente malgache en un discurso televisado. "Reconocemos y pedimos disculpas si los miembros del Gobierno no han cumplido con las tareas que se les asignaron", ha añadido.

Rajoelina ha afirmado que quería crear un espacio de diálogo con los jóvenes y ha prometido medidas para apoyar a los negocios afectados por los saqueos producidos durante las protestas. "Entiendo la ira, la tristeza y las dificultades causadas por los cortes de electricidad y los problemas de suministro de agua. Escuché el llamado, sentí el sufrimiento, comprendí el impacto en la vida cotidiana", ha señalado.

Vista de una tienda saqueada un día después de que empezasen las protestas por los repetidos cortes de agua y electricidad en Antananarivo, Madagascar, el 26 de septiembre de 2025 RIJASOLO / AFP

Al menos 22 muertos durante las protestas Las protestas en Madagascar, inspiradas en las de la llamada "Generación Z", que consiguieron la dimisión del primer ministro en Nepal y la derogación de la legislación fiscal propuesta por el Gobierno en Kenia, han sido reprimidas desde el primer día por la policía nacional. Según Naciones Unidas, al menos 22 personas (entre manifestantes y transeúntes) han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad, así como de la violencia generalizada de las protestas y de los saqueos posteriores perpetrados por individuos y bandas no asociadas con los manifestantes. Más de un centenar de personas han resultado heridas. Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos y balas de goma para reprimir las manifestaciones en la capital, lo que llevó a las autoridades malgaches a declarar el toque de queda el jueves desde el anochecer hasta el amanecer. Los organizadores, muchos de ellos de la llamada Generación Z, han insistido en que la protesta era pacífica y han atribuido los disturbios a "grupos externos". "Estoy conmocionado y entristecido por las muertes y los heridos en las protestas por los cortes de agua y electricidad en Madagascar", ha declarado el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, que ha exhortado a las fuerzas de seguridad a abstenerse de usar "fuerza innecesaria y desproporcionada" y a liberar de inmediato a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente. Türk también ha instado a las autoridades a "garantizar el respeto a la libertad de expresión y de reunión pacífica, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos" y ha recordado que el uso de armas de fuego por parte de agentes del orden solo está permitido "cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones graves". El Ministerio de Asuntos Exteriores de Madagascar ha rechazado las cifras de víctimas reportadas por Naciones Unidas y ha afirmado que los datos no provienen de las autoridades nacionales competentes "y se basan en rumores o desinformación".