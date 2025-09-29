El presidente de Madagascar disuelve el Gobierno tras las protestas que han dejado 22 muertos y 100 heridos
- Miles de manifestantes han salido a las calles de la capital para protestar por los cortes de electricidad y agua
- El presidente de Madagascar destituyo el jueves al ministro de Energía por haber incumplido sus funciones
El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, ha anunciado este lunes la disolución del Gobierno tras las manifestaciones lideradas por jóvenes en las que, según la ONU, han muerto al menos 22 personas y más de 100 han resultado heridas.
Las protestas estallaron el pasado jueves en varias ciudades del país, incluida la capital (Antananarivo), por los constantes cortes de agua y electricidad. Son las mayores que ha presenciado la isla en años y el mayor desafío al que se ha tenido que enfrentar Rajoelina desde su reelección en 2023.
"He decidido poner fin a las funciones del primer ministro y del Gobierno. A la espera de la formación del nuevo Gobierno, los que ocupan el cargo actuarán como ministros interinos", ha declarado el presidente malgache en un discurso televisado. "Reconocemos y pedimos disculpas si los miembros del Gobierno no han cumplido con las tareas que se les asignaron", ha añadido.
Rajoelina ha afirmado que quería crear un espacio de diálogo con los jóvenes y ha prometido medidas para apoyar a los negocios afectados por los saqueos producidos durante las protestas. "Entiendo la ira, la tristeza y las dificultades causadas por los cortes de electricidad y los problemas de suministro de agua. Escuché el llamado, sentí el sufrimiento, comprendí el impacto en la vida cotidiana", ha señalado.
Al menos 22 muertos durante las protestas
Las protestas en Madagascar, inspiradas en las de la llamada "Generación Z", que consiguieron la dimisión del primer ministro en Nepal y la derogación de la legislación fiscal propuesta por el Gobierno en Kenia, han sido reprimidas desde el primer día por la policía nacional.
Según Naciones Unidas, al menos 22 personas (entre manifestantes y transeúntes) han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad, así como de la violencia generalizada de las protestas y de los saqueos posteriores perpetrados por individuos y bandas no asociadas con los manifestantes. Más de un centenar de personas han resultado heridas.
Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos y balas de goma para reprimir las manifestaciones en la capital, lo que llevó a las autoridades malgaches a declarar el toque de queda el jueves desde el anochecer hasta el amanecer. Los organizadores, muchos de ellos de la llamada Generación Z, han insistido en que la protesta era pacífica y han atribuido los disturbios a "grupos externos".
"Estoy conmocionado y entristecido por las muertes y los heridos en las protestas por los cortes de agua y electricidad en Madagascar", ha declarado el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, que ha exhortado a las fuerzas de seguridad a abstenerse de usar "fuerza innecesaria y desproporcionada" y a liberar de inmediato a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente.
Türk también ha instado a las autoridades a "garantizar el respeto a la libertad de expresión y de reunión pacífica, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos" y ha recordado que el uso de armas de fuego por parte de agentes del orden solo está permitido "cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones graves".
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Madagascar ha rechazado las cifras de víctimas reportadas por Naciones Unidas y ha afirmado que los datos no provienen de las autoridades nacionales competentes "y se basan en rumores o desinformación".
Destitución del ministro de Energía e Hidrocarburos
Tras el estallido de las protestas el pasado jueves, el presidente de Madagascar, que se encontraba en Nueva York para participar en la 80ª Asamblea General de la ONU, condenó los actos de vandalismo en un mensaje difundido en sus redes sociales, llamó a la calma y lamentó los daños causados en propiedades y negocios.
Dos días después y en respuesta a la crisis, Rajoelina destituyó al ministro de Energía e Hidrocarburos, Olivier Jean Baptiste, al considerar que había incumplido sus funciones al retrasar las medidas para aumentar la producción eléctrica.
El presidente de Madagascar llegó al poder por primera vez mediante un golpe de Estado en 2009. Dimitió en 2014, pero volvió a ser presidente tras ganar las elecciones de 2018 y consiguió un tercer mandato en unas elecciones celebradas en diciembre de 2023 que, según sus contrincantes, estuvieron plagadas de irregularidades.
Este lunes, y pese a la represión policial, las manifestaciones han vuelto a la Universidad de Antananarivo, donde cientos de jóvenes han levantado pancartas, han cantado el himno nacional y han intentado marchar por la ciudad, según imágenes difundidas por medios locales. También han ondeado la bandera utilizada durante las protestas de Nepal y han usado tácticas de organización en línea similares a las de las manifestaciones de Kenia
Las protestas, que se han extendido a otras ciudades, han llevado a las autoridades a ordenar la suspensión de clases en escuelas de la capital y de distritos suburbanos tras los disturbios.