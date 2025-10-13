Las lluvias torrenciales en México dejan 64 muertos y al menos 65 desaparecidos
- Las lluvias afectan a más de un centenar de municipios y perjudican a miles de personas, infraestructuras y viviendas
- Veracruz, Hidalgo y Puebla son los estados más golpeados del país y en los que se encuentran casi todas las víctimas
Las lluvias que azotaron parte de México entre el lunes y el jueves de la semana anterior han provocado la muerte de 64 personas por el momento y han dejado 65 desaparecidas, según la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). El temporal ha afectado también a miles de personas y ha provocado daños en múltiples infraestructuras y viviendas de 111 localidades. Los estados más perjudicados son Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde se concentran casi todas las víctimas y todas las desapariciones.
En concreto, las víctimas en Veracruz son 29, en Hidalgo 21, en Puebla 13 y en Querétaro una. Mientras que las desapariciones son 43 en Hidalgo, 1 en Veracruz y cuatro en Puebla. Los daños son también significativos en San Luis de Potosí. Son los datos que ha anunciado Laura Velázquez, titular de la CNPC, en una conferencia de prensa diaria con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Desbordamientos de ríos y arroyos e inundaciones masivas
Según Velázquez, el 8 de octubre las tormentas registraron máximas de 280 milímetros de agua por metro cuadrado en Veracruz, y de 286 en Puebla. Las abundantes precipitaciones provocaron desbordamientos de ríos y arroyos, inundaciones masivas y desplazamientos de miles de personas.
Desde la localidad de Poza Rica, Sheinbaum ha asegurado que "nadie quedará desamparado", y ha pedido paciencia para solucionar la situación y reparar los daños causados, pues "no todo se puede arreglar en un segundo". Además, ha prometido poner a disposición de la tragedia todos los recursos del Estado y que no se ocultará ninguna información sobre las personas desaparecidas.