Las lluvias torrenciales en México dejan 64 muertos y al menos 65 desaparecidos

Las lluvias que azotaron parte de México entre el lunes y el jueves de la semana anterior han provocado la muerte de 64 personas por el momento y han dejado 65 desaparecidas, según la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). El temporal ha afectado también a miles de personas y ha provocado daños en múltiples infraestructuras y viviendas de 111 localidades. Los estados más perjudicados son Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde se concentran casi todas las víctimas y todas las desapariciones.

En concreto, las víctimas en Veracruz son 29, en Hidalgo 21, en Puebla 13 y en Querétaro una. Mientras que las desapariciones son 43 en Hidalgo, 1 en Veracruz y cuatro en Puebla. Los daños son también significativos en San Luis de Potosí. Son los datos que ha anunciado Laura Velázquez, titular de la CNPC, en una conferencia de prensa diaria con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.