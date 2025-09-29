La jefa de la expareja de Ábalos en Tragsatec avisó a la joven de que no fichaba: "Si no, no hay cheques restaurante"

La encargada de la empresa pública Tragsatec de supervisar en 2021 el trabajo de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, le avisó de que no veía los registros de sus fichajes como trabajadora y le pidió ponerse en contacto con ella.

"Los fichajes son los que generan los cheques restaurante. Si no hay fiches guardados, no hay cheques... Llámame cuando puedas y te explico. Un saludo", le escribió Virginia Barbancho a Rodríguez la mañana del 24 de marzo de 2021, según los mensajes a los que ha tenido acceso RTVE. La joven no respondió hasta el día siguiente por la mañana. "Buenas, Virginia, disculpa que ayer no encontré el momento de llamarte, te escribo sobre la hora del mediodía para que me comentes, gracias", le envió.

A partir de ese momento, ambas intercambiaron mensajes durante varios días para intentar resolver los problemas que tenía Rodríguez para añadir horas de fichaje. "De esta página no consigo avanzar. No sé cuáles son los tres puntos suspensivos para poder añadir más horas, lo siento", le puso la joven. El 30 de diciembre, Barbancho le volvió a avisar de que seguía sin tener "fichajes grabados". "¿Algún problema?", le escribió.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 y juez instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a Virginia Barbancho, exjefa de Rodríguez, para que comparezca "al objeto de que se cotejen y se haga el volcado de los mensajes de WhatsApp intercambiados" con su antigua subordinada.

El juez da este paso, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, después de que Barbancho testificara el pasado 17 de julio en el marco de la línea de investigación del caso Koldo centrada en la presunta contratación irregular de Rodríguez en Tragsatec y otra empresa pública, Ineco, por la influencia de Ábalos y las gestiones de su exasesor ministerial, que da nombre a la causa, sin que realmente trabajara pero sí cobrara.

La cadena de mensajes se inicia el 12 de febrero de ese año, cuando la responsable en la compañía pública se presenta a la joven para decirle que ha intentado contactar varias veces sin éxito para "concretar algunos datos" de la contratación. "No puedo atender llamadas personales en muchos momentos", respondió Rodríguez a los pocos minutos, una expresión que repitió en fechas posteriores, mientras gestionan la documentación para darla de alta en Tragsatec el 2 de marzo.

Ese día, Rodríguez escribió a su superior porque tenía problemas para acceder a la "extranet" y Barbancho, que le aconsejó que probara a entrar con otros navegadores, le preguntó si lo estaba haciendo "desde casa o en la oficina", explicándole que "las oficinas de Adif tienen cortafuegos que a veces piden las credenciales varias veces". "No, hoy estoy teletrabajando. Es desde casa", replicó la joven, que una semana después se interesó por saber dónde podía encontrar "el apartado de 'parte de horas' para poder ir rellenándolo".