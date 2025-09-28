Detenido un hombre en Sevilla por el asesinato de una joven en un presunto caso de violencia de género

Igualdad ha condenado este lunes el asesinato machista de una mujer de 28 años en Sevilla. Un joven de 21 años fue detenido el domingo por su presunta implicación en el asesinato con arma blanca de la joven, con la que parece que mantenía una relación sentimental.

La ministra Ana Redondo y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su rechazo ante el crimen machista y han trasladado su apoyo al entorno próximo de la víctima.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género es 28 en 2025. Desde que se empezaron a recopilar los datos, el número de víctimas asesinadas por violencia de género asciende a 1.323.

El presunto agresor, trasladado al hospital Desde el servicio Emergencias 112 de Andalucía han señalado que sobre las 3:10 horas de esta madrugada se recibió la llamada de un testigo que alertaba de la presencia de una chica en un soportal de la calle Tigris que "parecía haber sido agredida" y que "estaba sangrando y pedía ayuda". Se dio aviso a la Policía Nacional, la Policía Local y el 061, cuyos facultativos confirmaron, posteriormente, el fallecimiento de la joven. “🔴Posible caso de violencia machista. Se investiga el asesinato de una mujer de 28 años en Sevilla a manos, presuntamente, de su pareja



🎙️Juan Leo | @RTVEAndalucia pic.twitter.com/qPTubhpQjC“ — Radio 5 (@radio5_rne) September 28, 2025 Asimismo, han indicado que el presunto agresor ha sido trasladado al hospital Virgen Macarena de Sevilla tras haber intentado autolesionarse.

La mujer tenía expediente abierto en el sistema Viogen El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que el detenido, principal sospechoso de la agresión, es "un varón nacido en el año 2004 que al parecer mantenía algún tipo de relación sentimental con la víctima". "Por lo tanto, y a expensas de la continuidad de la investigación y con la prudencia debida en este tipo de casos, la principal hipótesis con la que trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que podría tratarse de un asesinato machista", ha indicado. Este asesinato se habría producido mediante el uso de arma blanca, ha añadido el subdelegado del Gobierno, quien además ha precisado que "no consta que existieran denuncias previas ni medidas de protección judicial para la víctima en este momento; no obstante, por episodios anteriores de violencia en los que se podría haber visto envuelta esta mujer, sí tenía expediente abierto en el sistema Viogen". Por último, Toscano ha hecho un llamamiento "no solo a las mujeres que puedan sentirse víctimas de cualquier tipo de agresión, sino a la sociedad en su conjunto para que cuenten con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puesto que se trata de salvar vidas". Varios magistrados de violencia de género alertan desde julio de 2024 de las "disfunciones" de las pulseras telemáticas Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dicho sentirse "consternado ante el terrible suceso acontecido" en Sevilla Este. En una publicación en la red social X ha expresado su "más absoluta condena por este asesinato". Asimismo, ha trasladado su "más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados" de la víctima.