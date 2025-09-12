La Asamblea General de la ONU aprueba por amplia mayoría un texto en favor de la solución de los dos Estados

La Asamblea General de la ONU ha aprobado este viernes por amplia mayoría la conocida como Declaración de Nueva York, cuyo objetivo es impulsar con "medidas tangibles" y "plazos concretos" la solución de los dos Estados, israelí y palestino. El texto también exige a Hamás que deje de "ejercer su autoridad sobre la Franja de Gaza".

La declaración, que es el resultado de una conferencia internacional celebrada en julio en la ONU organizada por Arabia Saudí y Francia, ha salido adelante con 142 votos a favor, entre ellos el de España, y diez en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina y Hungría. Otros 12 países han optado por la abstención.

El texto aboga por dar pasos "tangibles" e "irreversibles" en favor de una solución política, con "acciones concretas" y cuanto antes para que haya un Estado palestino "independiente, soberano, económicamente viable y democrático". Además, se condenan los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás contra civiles y exigen a la organización que libere a todos los rehenes.

Asimismo, pide "el fin de la guerra en Gaza" y una "solución justa, pacífica y duradera del conflicto israelí-palestino". Con vistas a un futuro alto el fuego, también menciona el despliegue de una "misión internacional temporal de estabilización" en Gaza, bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, para proteger a la población, apoyar el fortalecimiento de las capacidades del Estado palestino y proporcionar "garantías de seguridad" a ambos Estados.

Exige a Hamás que entregue las armas La declaración, ya firmada en julio por 17 Estados durante la primera parte de una conferencia de la ONU sobre la solución de dos Estados, va más allá. "En el contexto del fin de la guerra en Gaza, Hamás debe dejar de ejercer su autoridad sobre la Franja de Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional, de conformidad con el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente". "El 12 de septiembre quedará en la historia como el día del aislamiento internacional definitivo de Hamás", se ha congratulado el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, en la radio pública France Inter justo antes de la votación del viernes. Macron anuncia que Francia reconocerá el Estado de Palestina en septiembre MARTA REY El presidente francés, Emmanuel Macron, también ha celebrado en redes sociales la votación en la ONU, enfatizando que "juntos" puede haber "un camino irreversible hacia la paz en Oriente Próximo". "Otro futuro es posible. Dos pueblos, dos Estados (...) viviendo juntos en paz y seguridad", ha resaltado. Ahora, Macron espera poder "concretar" junto a Arabia Saudí y el resto de socios internacionales "este plan de paz" en la conferencia para la solución de dos Estados que se ha convocado para este mismo mes también en Naciones Unidas. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha informado de que España, junto a otros 141 países, ha votado en la Asamblea General a favor de la creación de un Estado palestino. "Seguimos trabajando por la solución de los dos Estados, la vía para una paz definitiva en Oriente Medio", ha escrito en X. ““