Sevilla cierra el Parque de María Luisa y la Plaza de España por un posible foco de gripe aviar

El Parque de María Luisa y la Plaza de España, dos de los principales atractivos turísticos de Sevilla, han sido cerrado por el Ayuntamiento de la ciudad. La medida responde a la aplicación del protocolo establecido por las autoridades sanitarias para prevenir la gripe aviar, después de que se encontraran muertas hasta cinco aves entre los dos recintos durante las últimas 24 horas.

Con este, ya son cuatro los parques cerrados en Sevilla por posibles focos de gripe aviar. El primero en clausurarse fue el Parque del Tamarguillo, al que le siguieron el Parque de Miraflores y los Jardines del Alcázar, donde las autoridades han confirmado este jueves el segundo brote de gripe aviar.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado a la Junta de Andalucía que las aves que murieron la semana pasada en los jardines del Real Alcázar de Sevilla lo hicieron por la existencia de un foco de gripe aviar, por lo que se mantiene activado el protocolo habitual.

Fuentes de la Consejería de Salud y Consumo han informado de la confirmación según el resultado de los estudios realizados por parte del Ministerio tras aparecer muertas la pasada semana cuatro aves en las lagunas del recinto monumental.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha explicado a los periodistas que los cuerpos de los animales serán analizados y que el personal municipal desinfectará las zonas del Parque de María Luisa y de la Plaza de España donde fueron hallados.

El cierre del parque se ha realizado "de manera inmediata y con carácter preventivo", según Sanz, quien ha subrayado que lo más importante es "actuar sobre la marcha y atendiendo al protocolo que han establecido las autoridades sanitarias", sin fijar una fecha para su reapertura.

Hallan otras 20 aves muertas en Córdoba Veinte aves muertas han sido halladas este jueves en las orillas del río Guadalquivir a su paso por Córdoba capital, lo que ha puesto en alerta a las autoridades ante un posible foco de gripe aviar. Tras la notificación de un vecino, técnicos de la Junta de Andalucía y agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se desplazaron al lugar para investigar lo sucedido. La zona ha sido acordonada y los cadáveres de los animales han sido recogidos para su análisis. ““ Los animales hallados muertos corresponden a varias especies, incluyendo cigüeñas blancas, garcillas, palomas y milanos negros. Las muestras han sido enviadas al Centro de Análisis y Diagnóstico de Málaga, donde se determinará si la causa de las muertes es la presencia del serotipo H5N1. Las autoridades están atentas a la situación, dado que la enfermedad ya ha sido detectada en las provincias de Sevilla y Huelva. El rápido despliegue de los equipos de Medio Ambiente y el Seprona refleja la preocupación por contener la posible propagación de la enfermedad, que podría afectar a la fauna local. Se espera que los resultados del análisis en el centro de diagnóstico arrojen luz sobre la causa de las muertes, lo que permitirá a las autoridades sanitarias tomar las medidas preventivas necesarias.