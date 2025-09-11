Marta Corella, ingeniera forestal: "Tenemos un territorio abandonado y sin gestión y esto es una tragedia humana"

Cuando aún los incendios no han dicho su última palabra este verano de 2025, entrevistamos a la ingeniera forestal Marta Corella. Nos citamos con ella en el mirador del Tajuña, en Brihuega, Guadalajara, una provincia que tiene muy presente en su memoria el profundo dolor que causan los incendios. Desde el 16 hasta el 20 de julio de 2005, las llamas asolaron parte de esta provincia y se cobró la vida de un equipo de extinción formado por nueve bomberos forestales y dos agentes medioambientales.

Aquella tragedia fue el detonando que impulsó al gobierno de Zapatero a crear la UME, una decisión que estuvo acompañada de críticas por parte de la oposición. Nos lo cuenta con tristeza esta experta medioambiental que insiste en lo poco que se ha aprendido, a pesar de lo mucho que se ha perdido y del enorme dolor que acompaña a todos cuantos se ven golpeados por los estragos causados por el fuego.

Marta Corella, ingeniera forestal, en un momento de la entrevista. INFORME SEMANAL

Cuando un monte se quema, nos explica Marta, lo que se destruye nos afecta a todos, Las ciudades no son ajenas, sobre todo, porque el agua que bebemos y consumimos depende del agua que general los bosques. Los necesitamos, insiste Marta. Fijan carbono, nos proveen de agua, mejoran la calidad del aire que respiramos y son espacios de esparcimiento para estar en comunión con la naturaleza.

Proteger los montes, potenciar la ganadería extensiva, cuidar los espacios naturales y gestionarlos depende de la voluntad política y de la implicación de toda la sociedad. La idea enfatizada por Marta durante toda la entrevista, es que "necesitamos un gran pacto de Estado de gestión territorial, y cohesión territorial”

PREGUNTA: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta oleada de incendios tan feroces y tan voraces?

“Los pueblos eran grandes comunidades selvicultoras de nuestros territorios y creadores de paisaje“

RESPUESTA: El cambio climático ha propiciado que hayan llegado varias olas de calor seguidas. Eso ha hecho que lugares que históricamente no habían sufrido esta virulencia en los incendios —y que están colmados de biomasa y de energía— pues hayan tenido ahí el espacio perfecto para crecer y para convertirse en incendios fuera del alcance de la extinción humana. Pero no podemos quedarnos solo con eso. Hay que ir al origen, y el origen es que el 56% de nuestro país es forestal. Y la cuestión es que no se considera un sector estratégico en lo económico. No hay gestión del territorio. Ha habido unas políticas que han ido empujando a la población hacia las ciudades. Los pueblos eran grandes comunidades selvicultoras de nuestros territorios y creadores de paisaje del que han ido desapareciendo las personas. Y nos encontramos con un territorio completamente abandonado en cuanto a gestión. Y esto es una tragedia humana,

"Monstruos que se retroalimentan" P: Lo sorprendente de estos incendios ha sido su voracidad ¿Por qué eran imparables? R: La gran causa de que se produzcan incendios imparables, o sea, monstruos que se retroalimentan es la situación en la que se encuentran nuestro territorio, nuestro monte. No hay cortafuegos, los caminos están desapareciendo, se deja de transitar, se han abandonado todos esos cultivos —que ya no eran rentables— de zonas de montaña que ha ido invadiendo el monte... y entonces es muy difícil encontrar zonas seguras para poder atajar esos incendios. Cuando llega un fuego, genera tantísima energía que lo que hace es que escape a nuestra mano. No podemos extinguirlo. A partir de los 6000 kilovatios por metro es inabordable. Empieza a estar fuera de la capacidad de extinción porque el agua que llega de un hidroavión se evapora antes de llegar al suelo. Y hemos tenido fuegos que han superado en casi 20 veces este límite de los 6000 kilovatios por metro. Incendios de sexta generación: el fuego que crea tormentas ANDRÉS GÓMEZ (EL TIEMPO TVE) P: ¿Tendremos que acostumbrarnos a que siempre sea así? ¿Hay posibilidad de evitarlo o mitigarlo? R: Necesitamos un gran pacto de Estado. ¿Por qué? Porque la emergencia tiene que colgar de un pacto de Estado de gestión territorial, de cohesión territorial, porque hay muchas normativas que lo que están haciendo es justamente impedir que haya usos en esos espacios, en esos montes. Entonces, si hacemos un gran pacto de Estado para emergencias, nos estamos olvidando de la gran causa y lo que tenemos que acometer es esa gran causa donde se trate todo lo que es la gestión del territorio de forma holística, pues hay que revisar toda la legislación que está castrando muchas de nuestras actividades en el medio rural. La ministra Aagesen anuncia un pacto de Estado para la resiliencia climática con diez ejes RTVE.es P: ¿De qué manera estamos abordando en nuestro país la protección de los montes y los territorios rurales? “ Cuando gestionamos nuestros montes aumentamos el crecimiento posterior, la regeneración y la captura de carbono“ R: Para conservar hay que gestionar. El resto es no actuar. Pero bueno, paradójicamente, la inacción, cuando alguien llama a la inacción o se generan plataformas en contra de gestión o de que se corten árboles, eso no tiene consecuencias. Es un problema nuestro, de la humanidad. No es un problema del planeta ni de la naturaleza. Es que no nos necesita para nada, pero nosotros sí. Y además, cuando gestionamos nuestros montes aumentamos el crecimiento posterior, la regeneración y la captura de carbono. Tenemos que entender que ahora en estos incendios se están liberando millones de toneladas de CO2 a la atmósfera que estaban secuestradas y estaban esperando a que las convirtiéramos en muebles, en construcción, en viviendas... Vista aérea de las zonas afectadas por los incendios de Montouto, Ourense. GREENPEACE / PEDRO ARMESTRE

"Impacto directo en las ciudades" P: ¿Crees que desde las ciudades se mira el tema de los incendios como algo lejano que no nos afecta? R: Todos estos incendios que se están produciendo ahora tienen un impacto directo en la calidad de las ciudades, que es donde más personas se concentran, donde más emisiones de CO2 se producen... El humo se ha ido atrapando en las ciudades mucho más que en las zonas rurales, donde se ha visto disperso. Este hongo ha llegado a Madrid, ha llegado a ciudades. Y además, estas ciudades dependen del agua que generan los bosques. P: Insisto de nuevo ¿Estos incendios se podrían haber evitado? “No podemos esperar a ir tomando decisiones en caliente. Tenemos todas las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos la ciencia“ R: Sí, y estamos a tiempo de que esto no se repita. Si no nos ponemos con urgencia a llevar a cabo acciones como un gran pacto de Estado que se concrete en acciones, volveremos a tener problemas. No podemos esperar a que suceda una tragedia. No podemos esperar a ir tomando decisiones en caliente. Tenemos todas las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos la ciencia. Vamos a impulsar un gran cambio con acciones concretas que tendrían un gran impacto en nuestro territorio directo. Vamos a obligar a que toda la administración pública responsable de la gestión de estos territorios, cumpla. Y luego vamos a intentar ayudar a todos esos propietarios privados a que gestionen sus terrenos y a mantener todo en unas condiciones de resiliencia aceptables, porque el cambio climático no se va a ir.