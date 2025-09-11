Condenadas por prevaricación dos exdirigentes de Ceuta por repatriar a Marruecos a 55 menores en 2021

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado este jueves por un delito de prevaricación a Salvadora Mateos, exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, y a Mabel Deu, exvicepresidenta del Ejecutivo ceutí, por la repatriación de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021.

Así se recoge en la sentencia del tribunal provincial, que ha impuesto a ambas autoridades 9 años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local. Además, les ha prohibido ejercer funciones de Gobierno, al considerar que infringieron la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

En esta línea, la justicia les ha inhabilitado durante otros 9 años para ejercer el derecho de sufragio pasivo. Esto es, no podrán presentarse ni aparecer como candidatas en ninguna lista electoral.

Fiscalía y acusación popular pedían más años de inhabilitación La Fiscalía había solicitado inicialmente una condena de 12 años de inhabilitación para las dos políticas, mientras que la acusación particular, ejercida por la Red Española de Inmigración y la asociación L'Escola, reclamaban hasta 15 años de pena. Tanto el fiscal como las organizaciones sociales pidieron también la pérdida de honor de los cargos que ocupaban, lo cual también se les ha concedido por parte del tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Además, las condenadas tendrán que hacer frente a los pagos de las costas del juicio a partes iguales.

El tribunal sentencia que "no se ajustaron al procedimiento legal" El órgano de justicia de Cádiz ha considerado probado que entre los días 17 y 18 de mayo de 2021 se produjo la entrada masiva e irregular en Ceuta de unos 15.000 inmigrantes, de los cuales unos 1.200 aseguraron que eran menores de edad, por lo que ingresaron en el país como tales, lo que obliga a seguir unos procedimientos especiales. Los magistrados han asegurado que la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu, actuó sin "ajustarse conscientemente a procedimiento legal alguno, y decidió realizar las actuaciones oportunas a fin de lograr la devolución rápida a Marruecos de aquellos menores". Asimismo, han destacado que "de común acuerdo" con la delegada del Gobierno en Ceuta, "conocedora también de que no se ajustaba a legalidad alguna", decidieron practicar la devolución de los menores sin seguir lo establecido en el acuerdo marco de 2007. La Audiencia de Cádiz ha explicado que se saltaron "la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño".