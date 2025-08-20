El tiempo hoy 20 de agosto en España: descenso generalizado de las temperaturas

Este miércoles la Agencia Española de Meteorología (AEMET) va a activar avisos en siete comunidades. En Cataluña, desde medianoche hasta las 5 de la mañana, será de nivel naranja por precipitaciones y tormentas. La advertencia descenderá a nivel amarillo durante toda la jornada, excepto de 8.00 a mediodía.

Navarra y País Vasco también estarán en riesgo por estos fenómenos, por lo que el aviso amarillo entrará en vigor desde las 16.00 de la tarde y en la Comunidad Valenciana, lo hará dos horas antes.

Aragón estará también en amarillo por chubascos durante la madrugada y Andalucía por altas temperaturas desde las 13.00 hasta las 21.00.

Cielos nubosos Se prevé que el norte peninsular continúe bajo la influencia de circulación atlántica. Así, en el extremo norte se esperan cielos nubosos con lluvias, que en el Cantábrico oriental van a ser más abundantes y persistentes, así como los bancos de niebla matinales y vespertinos. En el resto, cielos poco nubosos o con nubosidad media y alta. Por la tarde se va a desarrollar nubosidad de evolución en la mitad norte y en Baleares, con posibles chubascos y tormentas en zonas de montaña y sus proximidades. Estas pueden ser localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste de Cataluña, Cantábrico oriental y no se descartan en el interior de la Comunidad de Valencia y en Baleares. En Canarias habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte y posible nubosidad de evolución en las montañas. También se prevé calima ligera en las islas orientales. Mapa de previsión de cielos RTVE

Descienden las máximas y las mínimas Las temperaturas irán en descenso de forma casi generalizada. Las máximas van a superar los 35 grados en puntos del Guadalquivir y en las depresiones del sudeste. Mapa de previsión de máximas RTVE Las mínimas no van a bajar de 20ºC en Canarias, el área mediterránea y en zonas del Guadalquivir. Mapa de previsión de mínimas RTVE Va a soplar alisio moderado con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Canarias. En la Península y Baleares van a predominar vientos de componentes norte y oeste, flojos en general, aunque con intervalos de moderado por la tarde en el interior, litorales y el Ebro. De poniente moderado en el Estrecho, y con intervalos de fuerte en Alborán y de tramontana en Ampurdán y Baleares.