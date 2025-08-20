El tiempo hoy 20 de agosto en España: descenso generalizado de las temperaturas
- Hay aviso amarillo por chubascos y tormentas en seis comunidades y en Andalucía por calor
Este miércoles la Agencia Española de Meteorología (AEMET) va a activar avisos en siete comunidades. En Cataluña, desde medianoche hasta las 5 de la mañana, será de nivel naranja por precipitaciones y tormentas. La advertencia descenderá a nivel amarillo durante toda la jornada, excepto de 8.00 a mediodía.
Navarra y País Vasco también estarán en riesgo por estos fenómenos, por lo que el aviso amarillo entrará en vigor desde las 16.00 de la tarde y en la Comunidad Valenciana, lo hará dos horas antes.
Aragón estará también en amarillo por chubascos durante la madrugada y Andalucía por altas temperaturas desde las 13.00 hasta las 21.00.
Cielos nubosos
Se prevé que el norte peninsular continúe bajo la influencia de circulación atlántica. Así, en el extremo norte se esperan cielos nubosos con lluvias, que en el Cantábrico oriental van a ser más abundantes y persistentes, así como los bancos de niebla matinales y vespertinos. En el resto, cielos poco nubosos o con nubosidad media y alta.
Por la tarde se va a desarrollar nubosidad de evolución en la mitad norte y en Baleares, con posibles chubascos y tormentas en zonas de montaña y sus proximidades. Estas pueden ser localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste de Cataluña, Cantábrico oriental y no se descartan en el interior de la Comunidad de Valencia y en Baleares.
En Canarias habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte y posible nubosidad de evolución en las montañas. También se prevé calima ligera en las islas orientales.
Descienden las máximas y las mínimas
Las temperaturas irán en descenso de forma casi generalizada. Las máximas van a superar los 35 grados en puntos del Guadalquivir y en las depresiones del sudeste.
Las mínimas no van a bajar de 20ºC en Canarias, el área mediterránea y en zonas del Guadalquivir.
Va a soplar alisio moderado con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Canarias. En la Península y Baleares van a predominar vientos de componentes norte y oeste, flojos en general, aunque con intervalos de moderado por la tarde en el interior, litorales y el Ebro. De poniente moderado en el Estrecho, y con intervalos de fuerte en Alborán y de tramontana en Ampurdán y Baleares.
El tiempo el jueves
Se prevé que el norte peninsular continúe bajo la influencia de circulación atlántica, por lo que se esperan cielos nubosos en el extremo norte, con lluvias débiles, más persistentes en el Cantábrico oriental y bancos de niebla matinales y vespertinos. No se descarta al final del día nubosidad baja en el litoral norte de Alborán con bancos de niebla en la costa. También se espera durante la madrugada restos de la convección del día anterior en el extremo este de Cataluña y Baleares, con probables chubascos y tormentas localmente fuertes. En el resto, poco nuboso o con nubosidad media y alta.
Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución dispersa en la mitad norte, tercio este, zona centro y Baleares, con posibles chubascos en montaña y zonas próximas, acompañados de tormenta en el extremo oriental y Baleares, donde no se descarta que sean localmente fuertes.
En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte y nubosidad de evolución con algún chubasco débil en las islas de mayor relieve. También hay posibilidad de ligera calima.
Las temperaturas máximas irán en aumento en la mitad occidental, en descenso acusado en el interior sudeste y con pocos cambios o en ligero descenso en el resto excepto en puntos del litoral norte mediterráneo. Se superarán los 35 grados en zonas del Guadalquivir. Descenso de las mínimas en zonas del cuadrante nordeste y de la ibérica oriental, en aumento en zonas del sudoeste y zonas de la Cordillera Cantábrica y con pocos cambios en el resto. Todavía no se bajará de 20 en Canarias, área mediterránea y zonas del Guadalquivir.
Soplará alisio moderado con algunos intervalos de fuerte en Canarias. En la Península y Baleares soplarán vientos flojos en general, más intensos en litorales, con predominio de componente norte, variables en el área mediterránea, con algunos intervalos de norte fuerte en el bajo Ebro, Ampurdán y Baleares.
