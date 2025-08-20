Un muerto y un herido grave en el naufragio de una patera con 20 personas en Mallorca

Un hombre ha fallecido y otro de 30 años ha resultado herido grave en el naufragio de una patera en la que iban más de 20 migrantes. Además, hay tres desaparecidos. Los hechos han tenido lugar la tarde de este miércoles en aguas de Mallorca. Los afectados han contado a los sanitarios que llevaban seis días en alta mar a la deriva, según ha informado el 061.

Los servicios de emergencias se han activado para el rescate de la paterna naufragada a las 15.30 horas. El 061 ha atendido en total a 20 personas, uno de ellos un hombre rescatado en el mar por una embarcación particular a las 10.30 de la mañana. El migrante de origen subsahariano ha sido trasladado al puerto de Petro, en Mallorca, donde ha sido atendido por los servicios médicos.

El hombre rescatado ha explicado que iba junto a otras 23 personas en la patera que naufragó. Ha sido gracias a su testimonio que se ha activado el Servicio Marítimo Provincial, el Servicio Aéreo, Salvamento Marítimo y HELIMER. El naufragio se ha localizado a las 13.55 horas a unos cinco kilómetros al sur de Mallorca, con 11 personas con vida y un fallecido.