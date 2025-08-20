Un muerto y un herido grave en el naufragio de una patera con 20 personas en Mallorca
- Según los testimonios de los náufragos, hay tres desaparecidos que abandonaron la embarcación
- Las personas rescatadas han pasado a disposición de la Policía Nacional de Palma
Un hombre ha fallecido y otro de 30 años ha resultado herido grave en el naufragio de una patera en la que iban más de 20 migrantes. Además, hay tres desaparecidos. Los hechos han tenido lugar la tarde de este miércoles en aguas de Mallorca. Los afectados han contado a los sanitarios que llevaban seis días en alta mar a la deriva, según ha informado el 061.
Los servicios de emergencias se han activado para el rescate de la paterna naufragada a las 15.30 horas. El 061 ha atendido en total a 20 personas, uno de ellos un hombre rescatado en el mar por una embarcación particular a las 10.30 de la mañana. El migrante de origen subsahariano ha sido trasladado al puerto de Petro, en Mallorca, donde ha sido atendido por los servicios médicos.
El hombre rescatado ha explicado que iba junto a otras 23 personas en la patera que naufragó. Ha sido gracias a su testimonio que se ha activado el Servicio Marítimo Provincial, el Servicio Aéreo, Salvamento Marítimo y HELIMER. El naufragio se ha localizado a las 13.55 horas a unos cinco kilómetros al sur de Mallorca, con 11 personas con vida y un fallecido.
Tres desaparecidos
En el mismo operativo se han efectuado dos rescates por el Servicio Marítimo Provincial en las inmediaciones, tres rescatados por Salvamento Marítimo en una ubicación próxima y dos rescatados por otra embarcación particular. Según los datos, el resultado final de rescatados es de 19 personas con vida y una persona hallada muerta.
Según los testimonios de los rescatados, quedan otras tres personas que supuestamente habrían desaparecido durante la travesía al abandonar la embarcación para tratar de llegar a la costa a nado. Las personas rescatadas han pasado a disposición de la Policía Nacional de Palma.
En lo que va de año más de 230 embarcaciones han llegado a las costas de Baleares con más de 4.430 migrantes. La mayoría de los migrantes son de origen magrebí y subsahariano, de acuerdo con el recuento de EFE a partir de las cifras de la Delegación del Gobierno en Baleares. En 2024 arribaron al archipiélago de forma irregular por mar 5.882 migrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior, que supone el triple que en 2023.
De hecho, la presión migratoria se ha reducido en España, pero Baleares es la excepción, ya que allí han subido un 77%, según el último informe hecho público este martes por el Ministerio del Interior. Este jueves, la presidenta balear, Marga Prohens, va a celebrar una reunión con los cuatro consells insulares -Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera- para abordar la situación en el archipiélago.