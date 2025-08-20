Al menos 76 muertos en un accidente de autobús en el noroeste de Afganistán

Al menos 76 personas han muerto en un accidente de tráfico que ha tenido lugar este martes a la altura de la localidad afgana de Guzara, en la provincia de Herat, noroeste de Afganistán, y que ha involucrado a un autobús en el que viajaban refugiados afganos deportados de Irán y a un camión.

Fuentes locales consultadas por la cadena de televisión afgana Amu TV han indicado que un autobús ha colisionado con una motocicleta y un camión de carga, lo que ha provocado un incendio. Se considera "uno de los accidentes de tráfico más mortíferos de los últimos años en el país".

El portavoz del gobierno de la provincia de Herat, Mufti Mohammad Yousuf Saeedi, ha informado a EFE que "adultos, mujeres, niños, el conductor del autobús, el motorista y el conductor del Mazda se encuentran entre las víctimas". Solo tres de los pasajeros del bus han sobrevivido pero se encuentran en estado crítico.

"Debido al exceso de velocidad y la imprudencia, (el autobús) se salió de la carretera principal y colisionó violentamente", ha informado la policía a la agencia AFP.

La administración local de Herat ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y asegura que "los equipos de rescate y el personal médico llegaron inmediatamente al lugar del accidente y trasladaron a los heridos a los hospitales de Herat".